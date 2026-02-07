Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям более $40 млрд

Bithumb по ошибке отправила 249 пользователям, участвовавшим в рекламной акции, 620 тыс. биткоинов. Криптобиржа извинилась и сообщила, что вернула почти все отправленные биткоины

Здание Bithumb (Фото: Snow Company / Shutterstock)

Южнокорейская криптобиржа Bithumb объявила, что по ошибке отправила 249 пользователям, участвовавшим в рекламной акции в пятницу, 620 тыс. биткоинов (по нынешнему курсу — примерно $42,6 млрд), передает Yonhap.

Акция проходила примерно в 19:00 6 февраля по местному времени (13:00 мск). В 19:40 криптобиржа приостановила транзакции и снятие средств со счетов пользователей. Bithumb сообщила, что восстановила 618 212 биткоинов немедленно и вернула 93% из 1788 биткоинов, переданных пользователями. То есть бирже осталось вернуть около 125 биткоинов.

«Мы хотели бы прояснить, что этот инцидент не связан с внешним взломом или нарушениями безопасности, и нет никаких проблем с безопасностью системы или управлением активами клиентов», — цитирует Reuters заявление Bithumb.

Как пишет Yonhap, инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке ввел в качестве платежной единицы BTC (биткоин) вместо корейской воны для получения вознаграждения участниками.

Произошедшее вызывало кратковременное падение цен на биткоин на Bithumb, поскольку пользователи продавали полученную криптовалюту.

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) направила своих сотрудников для проверки последствий сбоя. Регулятор изучит меры криптобиржи по защите пользователей и возможность полного восстановления ошибочно отправленных биткоинов.