Курс биткоина упал до рекордного с октября 2024 года минимума

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Курс биткоина обвалился в четверг, 5 февраля, ниже отметки $67 тыс., достигнув минимума с октября 2024 года, сообщил портал Investing.com

На локальном минимуме цена опускалась до $66 512 за монету. Абсолютный максимум стоимости криптовалюта показала в октябре 2025 года — $126 тыс.

Цена криптовалюты потеряла уже почти половину от рекордного максимума прошлого года, утратив все приобретения, сделанные во время второго срока президента США Дональда Трампа.

Ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко рассказал о том, что при поиске дна по рынку криптовалют можно опираться на три модели, которые соответствуют предыдущим циклам.

Первая модель — по паттерну 2019 года, который наиболее близок к текущей макроэкономической ситуации. Тогда рынок вырос примерно с $3 тыс. до $13 тыс., после чего ушел в длительную коррекцию к $6,5 тыс. Если распространить эту модель на текущий цикл, то рынок уже находится близко к минимальным значениям — в диапазоне $67–73 тыс.



Вторая модель — классический даунтренд (нисходящая тенденция), как в начале 2022 года. Цели по этой модели находятся в районе $35–40 тыс.



Третья модель — оценка биткоина не к доллару, а к золоту. На рынке драгоценных металлов наблюдался экстремальный рост золота и серебра. Однако коррекция, произошедшая на прошлой неделе, с высокой вероятностью могла обозначить локальные максимумы. Базовый сценарий в такой ситуации — переход в длительный боковик без снижения более чем на 25% от пиковых значений.