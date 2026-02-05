 Перейти к основному контенту
Курс биткоина упал до рекордного с октября 2024 года минимума

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Курс биткоина обвалился в четверг, 5 февраля, ниже отметки $67 тыс., достигнув минимума с октября 2024 года, сообщил портал Investing.com

На локальном минимуме цена опускалась до $66 512 за монету. Абсолютный максимум стоимости криптовалюта показала в октябре 2025 года — $126 тыс.

Цена криптовалюты потеряла уже почти половину от рекордного максимума прошлого года, утратив все приобретения, сделанные во время второго срока президента США Дональда Трампа.

Почему дно биткоина ниже $60 тыс. Главное из отчета Galaxy
Крипто

Ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко рассказал о том, что при поиске дна по рынку криптовалют можно опираться на три модели, которые соответствуют предыдущим циклам.

Первая модель — по паттерну 2019 года, который наиболее близок к текущей макроэкономической ситуации. Тогда рынок вырос примерно с $3 тыс. до $13 тыс., после чего ушел в длительную коррекцию к $6,5 тыс. Если распространить эту модель на текущий цикл, то рынок уже находится близко к минимальным значениям — в диапазоне $67–73 тыс.

Вторая модель — классический даунтренд (нисходящая тенденция), как в начале 2022 года. Цели по этой модели находятся в районе $35–40 тыс.

Третья модель — оценка биткоина не к доллару, а к золоту. На рынке драгоценных металлов наблюдался экстремальный рост золота и серебра. Однако коррекция, произошедшая на прошлой неделе, с высокой вероятностью могла обозначить локальные максимумы. Базовый сценарий в такой ситуации — переход в длительный боковик без снижения более чем на 25% от пиковых значений.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
криптовалюта биткоин рекорд
