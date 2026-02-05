Курс биткоина упал на 10% за день
Курс биткоина с начала суток 5 февраля обвалился на 10.25%, свидетельствуют данные портала Investing.com.
Сейчас цена криптовалюты составляет $65 575, в полночь стоимость равнялась $73 459.
Цена криптовалюты потеряла уже почти половину от рекордного максимума прошлого года, утратив все приобретения, сделанные во время второго срока президента США Дональда Трампа, лояльного к криптовалютам.
Тенденция связана с рыночной турбулентностью и геополитической напряженностью, пишет Bloomberg. Однако оно необычно тем, что биткоин не вырос с падением конкурирующих спекулятивных активов — золота, серебра и их производных инструментов.
«Страх и неопределенность на рынке очевидны. Без уверенных покупателей, готовых активно участвовать в продажах, каждая волна вывода средств из ETF и ликвидации будет иметь каскадный эффект», — предупредил руководитель отдела развития бизнеса в Ergonia Крис Ньюхаус в беседе с Bloomberg.
Нынешний спад напоминает падение 2022 года, отмечает Bloomberg. Теперь же биткоин и остальные криптовалюты сталкиваются с конкуренцией со стороны других инвестиций с высоким риском, как ставки на спорт и политику. Кроме того, прежде биткоин считался средством защиты от инфляции или конкурентом золоту или американскому доллару, но все же остается активом с высоким риском, так и не став убежищем во время стресса на финансовых рынках, констатирует агентство.
