Президент ГК «Финам» рассказал, какая книга важна для управленца

Президент ГК «Финам» назвал двух важных для управленцев писателей
Сюжет
Радио РБК
Произведения Никколо Макиавелли полезны управленцам и желающим погрузиться в историю Флоренции, считает Кочетков. А чтобы «обобщить динамику истории человечества», президент «Финама» читает книгу Юваля Ноя Харари Sapiens
Владислав Кочетков
Владислав Кочетков (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков рассказал РБК, что сейчас дочитывает книгу Юваля Ноя Харари «Sapiens: краткая история человечества». По его словам, он решил прочитать произведение Харари, чтобы «обобщить динамику истории человечества, возникновения наших инстинктов, рефлексов, мыслей».

Книга «Sapiens: краткая история человечества» была опубликована в 2011 году. В ней профессор Харари исследует историю человечества от архаичных времен до XXI века. Автор объясняет, почему человек стал доминировать на Земле, как появились привычные сегодня социальные институты и какое будущее ждет наш вид.

Книга, к которой возвращаешься: что советует почитать Андрей Клепач
Общество
Андрей Клепач

Фрагмент книги

«Sapiens: краткая история человечества», Юваль Ной Харари

«В 1519 году Эрнан Кортес с отрядом конкистадоров вторгся в Мексику, открыв человечеству еще один мир. Жители этих мест, известные нам как ацтеки, вскоре заметили, что пришельцы питают величайшую страсть к некоему желтому металлу. Фактически чужаки только о нем и говорили. Когда же туземцы спросили Кортеса, почему испанцы так жаждут золота, он ответил: «Потому что мы страдаем сердечным недугом, исцелить который может только золото».

Кочетков также рассказал, что читает исторический труд итальянского философа Никколо Макиавелли «История Флоренции». «Макиавелли [для меня], как для управленца, всегда важен», — объяснил он.

«Планирую в отпуск поехать в недружественную Италию. А я люблю готовиться к поездке, в том числе и читать историю городов, в которые я еду. Поэтому история Флоренции для меня важна», — добавил Кочетков.

Итальянский философ XVI века Никколо Макиавелли известен как родоначальник современной политологии. В своем самом известном трактате «Государь» он описывает методы захвата и удержания власти, а также принципы сильного государства.

В «Истории Флоренции» Макиавелли пишет о своей родине Флоренции в период от падения Римской империи до конца XV века. Он анализирует политику правителей, внутренние распри и социальные конфликты, которые происходили во Флоренции с момента возникновения города.

Фрагмент книги:

«История Флоренции», Никколо Макиавелли

«И если в какой-либо республике имели место примечательные раздоры, то самыми примечательными были флорентийские. Ибо большинство других государств довольствовалось обычно одним каким-либо несогласием, которое в зависимости от обстоятельств или содействовало его развитию, или приводило его к гибели; Флоренция же, не довольствуясь одним, породила их множество».

Владислав Кочетков родился 27 апреля 1980 года в мордовском городе Рузаевка. Окончил Московский госуниверситет по специальности «регионоведение». Работал корреспондентом в региональных СМИ, затем возглавлял департамент по PR, рекламе и связям с общественностью в консалтинговой группе «Магазин готового бизнеса».

В 2005–2008-м работал пресс-секретарем в группе компаний «Финам», с 2008 по 2010 год занимал пост руководителя департамента по PR и рекламе. В 2010-м стал президентом правления «Финама».

Олег Вьюгин рассказал, что почитать для «широкого» взгляда на экономику
Финансы
Олег Вьюгин

Авторы
Теги
Элина Тихонова, Александр Корчуганов
книги РБК Финам Библиотека
