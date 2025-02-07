Европейские банки повысили минимальный порог для счетов россиян

Ряд европейских банков многократно повысили требования по минимальному остатку на счете для граждан России. В последние месяцы они могут достигать $15 млн

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Ряд европейских банков подняли требования к минимальным остаткам на счетах для граждан России, рассказали РБК юристы и управляющие активами, чьи клиенты столкнулись с этой проблемой. Требования распространяются и на тех, у кого есть второе гражданство (например, Израиля) или европейский вид на жительство.

Тенденция по резкому увеличению минимальных остатков на счетах со стороны европейских банков для граждан России наблюдается последние полгода, говорит сооснователь и управляющий партнер Smartgen Multi-Family Office Марк Ойгман, который специализируется на работе с юрисдикцией Израиля.

«Изначально банки подняли этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный размер остатков составлял $2 млн, то теперь он доходит до $5 млн, $10 млн и даже $15 млн. Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и т.д.», — отметил финансист. По его словам, деньги переводят из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна. Клиенты с российским паспортом уходят из европейских банков и из-за усиления комплаенса, напомнил Ойгман.

Рост лимитов текущим клиентам или при открытии новых счетов наблюдается в европейских банках с конца 2023 года, но в декабре 2024 года швейцарские UBS и LGT разослали письма о закрытии счетов ряду клиентов с остатками более $20 млн на счете, рассказала партнер IPN Partners Инна Перелехова. Она добавила, что в этом случае дополнительным фактором было то, что эти клиенты по-прежнему получали доходы из источников с территории Российской Федерации.

Какие лимиты и в каких банках существуют

Увеличение лимитов или требований по остаткам, как правило, чаще применяют именно банки сегмента private banking (специализируются на услугах для состоятельных клиентов) из Франции, Швейцарии, Люксембурга, Латвии, Австрии, Испании, объяснила Перелехова, обычные отделения розничных банков просто закрывают счета, если видят для себя риски. Многие банки готовы оставлять счета или открывать новые только тем клиентам с гражданством России, у кого на счету находится не менее $5 млн, а в ряде случаев могут выдвигаться требования и о $10 млн среди таких банков, как Julius Baer, UBP, Pictet, Vontobel, Hyposwiss, EFG, Safra Sarasin, перечислила юрист.

Например, швейцарский UBS ввел правило по увеличению лимитов еще в начале 2022 года, а к концу 2023 года он закрыл счета многим клиентам с остатками менее $3–5 млн, описывает ситуацию Перелехова. Однако, по ее словам, даже те клиенты, кто поддерживает желаемые остатки на сегодняшний день, сталкиваются со сложностями в обслуживании. «Банк UBS выделил все счета до $5 млн в отдельный департамент, который по уровню обслуживания сильно уступает классическому пониманию клиентов, что также вынуждает клиентов уходить добровольно из банка, так как нет возможности получать должный сервис», — говорит она.

Как рассказала управляющий партнер юрфирмы «О2 Консалтинг» Ольга Сорокина, изменения затронули не только граждан и резидентов России, но и граждан России — резидентов ЕС, формально не подпадающих под санкции ЕС и Швейцарии. «В известных нам случаях [в Швейцарии] это суммы (минимального остатка) от 1 млн до нескольких десятков миллионов франков», — говорит Сорокина. Что касается открытия новых счетов, то даже для граждан России, являющихся резидентами ЕС, условия значительно ужесточились. Если банк соглашается на онбординг, то минимальный порог остатка, как правило, составляет не менее 5 млн франков, а процедуры комплаенс-проверки стали значительно жестче.

Процесс длится с 2022 года, но он не происходит одномоментно: банки могут рассылать письма о закрытии счета в течение многих месяцев после изменения политики, поэтому клиенты могут еще какое-то время обслуживаться, после того как банк повысил размер минимального остатка, пояснил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц.

Почему банки повышают лимиты

Европейские банки поднимают размер минимального остатка на счете, потому что обслуживание граждан России для них очень дорого обходится из-за санкционных рисков, объяснил Гервиц. Банкам становится финансово невыгодно содержать отделы комплаенса, которые бы регулярно проверяли российских клиентов с точки зрения всех санкционных и геополитических рисков, подтвердила Перелехова.

Серия закрытий счетов для низкодоходных клиентов позволит улучшить банковскую отчетность в разрезе соответствия санкционным требованиям, с одной стороны, и сохранить высокомаржинальных клиентов, разместивших активы на десятки миллионов долларов в банках — с другой, отметил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок.

«После введения санкционных ограничений любое взаимодействие с клиентами, имеющими связь с Россией, — будь то гражданство, бизнес-интересы, происхождение средств или даже место рождения, — создает для банков дополнительные юридические и репутационные риски. Это привлекает повышенное внимание регуляторов, включая FINMA (Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками) и Европейский центральный банк, что влияет на коммерческую стратегию финансовых институтов. В результате банки становятся гораздо более избирательными в выборе клиентов и предлагают им новые условия, повышающие коммерческую привлекательность работы с данной категорией», — отметила Сорокина.

В целом тренд на ужесточение обслуживания граждан России усиливается, и это касается любых обладателей российского паспорта, даже тех, у кого есть гражданство другой страны, поэтому для них остается актуальным вопрос поиска более лояльной юрисдикции для хранения денежных средств, подытожил Гервиц. «Отдельные банки проявляют лояльность, предлагая менее строгие условия, но таких случаев становится все меньше — это скорее исключение из правила. В конечном итоге все решения принимаются индивидуально, и многое зависит от истории взаимоотношений банка и клиента, а также от сложившихся персональных контактов внутри финансового учреждения», — резюмировала Сорокина.