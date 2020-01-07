Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику

В середине 2010-х Мозамбик взял у ВТБ кредит в размере $535 млн на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца

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Российский государственный банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к мозамбикской госкомпании, с которой ранее сотрудничал в рамках проекта, в настоящее время находящегося в центре скандала в связи с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ, датированный 23 декабря.

В качестве ответчиков в этом документе указаны государство Мозамбик и его управление активами, которые взяли в ВТБ кредит в размере $535 млн на реализацию проекта, служащего, по мнению властей США, тщательно продуманной схемой для взяточничества и отката.

В иске утверждается, что дело касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей», однако другие детали не приводятся. В заявлении лишь уточняется, что интересы «ВТБ Капитала» (инвестиционно-банковское подразделение ВТБ) представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.