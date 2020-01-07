Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику

В 2013 и 2014 годах Мозамбик занял около $2 млрд у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также государственный фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.
Международный валютный фонд (МВФ) узнал о долге Мозамбика в 2016 году, тогда же власти страны объявили о дефолте. Новый министр финансов Адриану Малейне заявил, что государство не смогло провести первый платеж на $535 млн по долгу перед ВТБ.
Reuters со ссылкой на документы и неназванных африканских банкиров писал, что ВТБ получил «многократно завышенную» плату за кредит Мозамбику — $35 млн, или 6,5% от суммы займа, тогда как отраслевой стандарт для таких сделок составляет 1%. «Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — заявили тогда в пресс-службе ВТБ.
Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре 2019 года говорил, что российский банк согласовал с банком-консультантом мозамбикского правительства план реструктуризации долга страны. «Мозамбикские власти не говорят нам ни нет, ни да, нервно реагируют на комментарии. У нас есть юридический путь — предъявление претензий. Мы будем вынуждены это сделать: подавляющая часть кредитов у нас застрахована, но чтобы получить возмещение, потребуется предъявить соответствующие претензии правительству Мозамбика», — сказал он в интервью Reuters.
В начале 2019 года стало известно об аресте в Лондоне трех экс-банкиров Credit Suisse, обвиняемых США в сговоре с госкомпаниями Мозамбика и участии в мошеннической схеме, с помощью которой было похищено $2 млрд. Это произошло спустя пять дней после ареста экс-министра финансов Чанга.