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Reuters узнал об иске ВТБ к Мозамбику
В середине 2010-х Мозамбик взял у ВТБ кредит в размере $535 млн на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Российский государственный банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к мозамбикской госкомпании, с которой ранее сотрудничал в рамках проекта, в настоящее время находящегося в центре скандала в связи с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ, датированный 23 декабря.

В качестве ответчиков в этом документе указаны государство Мозамбик и его управление активами, которые взяли в ВТБ кредит в размере $535 млн на реализацию проекта, служащего, по мнению властей США, тщательно продуманной схемой для взяточничества и отката.

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В иске утверждается, что дело касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей», однако другие детали не приводятся. В заявлении лишь уточняется, что интересы «ВТБ Капитала» (инвестиционно-банковское подразделение ВТБ) представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

В 2013 и 2014 годах Мозамбик занял около $2 млрд у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также государственный фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.

Международный валютный фонд (МВФ) узнал о долге Мозамбика в 2016 году, тогда же власти страны объявили о дефолте. Новый министр финансов Адриану Малейне заявил, что государство не смогло провести первый платеж на $535 млн по долгу перед ВТБ.

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Reuters со ссылкой на документы и неназванных африканских банкиров писал, что ВТБ получил «многократно завышенную» плату за кредит Мозамбику — $35 млн, или 6,5% от суммы займа, тогда как отраслевой стандарт для таких сделок составляет 1%. «Сделка «ВТБ Капитала» по предоставлению финансирования Mozambique Asset Management является частной двусторонней транзакцией, а не синдицированным кредитом, поэтому сравнение с другими синдицированными кредитами неверно», — заявили тогда в пресс-службе ВТБ.

Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре 2019 года говорил, что российский банк согласовал с банком-консультантом мозамбикского правительства план реструктуризации долга страны. «Мозамбикские власти не говорят нам ни нет, ни да, нервно реагируют на комментарии. У нас есть юридический путь — предъявление претензий. Мы будем вынуждены это сделать: подавляющая часть кредитов у нас застрахована, но чтобы получить возмещение, потребуется предъявить соответствующие претензии правительству Мозамбика», — сказал он в интервью Reuters.

В начале 2019 года стало известно об аресте в Лондоне трех экс-банкиров Credit Suisse, обвиняемых США в сговоре с госкомпаниями Мозамбика и участии в мошеннической схеме, с помощью которой было похищено $2 млрд. Это произошло спустя пять дней после ареста экс-министра финансов Чанга.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Татьяна Ломская
Теги: ВТБ, Мозамбик
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