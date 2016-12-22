ЦБ обвинил работника «дочки» Сбербанка в манипулировании ценными бумагами

Один из сотрудников «Сбербанк Управление активами» выставлял заявки на покупку или продажу ценных бумаг, которые обеспечивали прибыль его контрагентам. В ЦБ считают, что он был с ними в сговоре и нарушил закон

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Сотрудник «Сбербанк Управление активами» Дмитрий Бергер манипулировал рынками ценных бумаг, заключав сделки с «узким кругом контрагентов» по предварительному соглашению и используя средства банка, паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда и «Росвоенипотеки». В сообщении Центробанка о Бергере говорится, что тот манипулировал рынками в период с февраля 2014 по январь 2017 года.

Мужчина действовал не только от лица Сбербанка, но и от лица управляющей компании «Пенсионные накопления».

Суть схемы, по данным ЦБ, состояла в следующем: контрагенты Бергера, сговорившись с ним, покупали и затем сразу же продавали ценные бумаги (либо наоборот), не раскрывая объем. Последняя операция проводилась по более выгодным ценам. Заявки на эти позиции в сжатое время выставлял Бергер (либо от лица Сбербанка, либо от лица «Пенсионных накоплений»), причем делал это по «ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью».

В Центробанке подчеркнули, что такие действия являются манипулированием рынком.

В итоге партнеры Бергера по этой схеме получили доход в размере более 150 млн руб., а «Сбербанк Управление активами» и «Пенсионные накопления» получили убытки «в сопоставимом размере».

Центробанк обратился в правоохранительные органы.

В пресс-службе «Сбербанк Управление активами» позднее сообщили РБК, что Бергер не работает в компании с июля 2017 года. «Компания готова оказывать любое содействие регулятору и компетентным органам в расследовании ситуации. В случае установления ответственности Бергера и факта причинения вреда его действиями компания будет отстаивать интересы своих клиентов и требовать компенсации нанесенного ущерба в судебном порядке», — добавили в банке.

В мае Центробанк сообщил, что доказать факты манипулирования рынком у регулятора получается только в трети случаев, когда было начато соответствующее расследование. В оставшихся случаях инсайда либо нет, либо действия по закону не признаются манипулированием. Регулятор из-за этого подготовил поправки в законодательство, исключающие закрытый перечень инсайдерской информации и вводящие ее общие критерии. Напротив, признаки манипулирования рынками регулятор предлагал прописать детально.