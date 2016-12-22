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Жителей проблемных регионов оградят от ОСАГО случайных страховщиков
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Жителей проблемных регионов оградят от ОСАГО случайных страховщиков
Финансы, 17:56
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Жителей проблемных регионов оградят от ОСАГО случайных страховщиков
Системы гарантированных продаж ОСАГО, где автовладельцу предлагается полис случайной страховой компании, весной переформатируют. У клиента появится возможность выбора. Продажи ОСАГО станут похожи на продажу билетов на поезд
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автовладельцы со 2 апреля 2019 года получат возможность выбирать страховщика при покупке полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через системы гарантированных продаж ​— «Единый агент» и «Единый гарант», сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Системы гарантированных продаж ОСАГО были разработаны в связи с тем, что страховые компании из-за высокой убыточности этого вида страхования в ряде регионов, получивших название «токсичных», старались не заключать договоры с их жителями, которые в итоге не могли законно ездить на автомобиле, поскольку оставались без ОСАГО.

Как работают «Единый агент» и «Единый гарант»

Система «Единый агент» начала действовать в середине 2016 года. Страховые компании с филиалами в «токсичных» регионах получили возможность продавать не только собственные полисы, но и полисы других страховщиков (реализуются через агентов в офисах). Механизм продажи основан на принципе жребия: номер паспорта транспортного средства, владелец которого хочет приобрести ОСАГО, случайным образом закрепляется за какой-либо из страховых компаний, чьи полисы реализует агент. При этом у компании нет права уклоняться от оформления страховки.

Система «Единый гарант» («е-Гарант») была запущена в 2017 году на сайте РСА. Принцип ее работы схож с принципом работы «Единого агента», только распространяется на электронные полисы ОСАГО (е-ОСАГО). Если автовладелец не сможет купить е-ОСАГО на сайте выбранной компании, то система «е-Гаранта» предлагает ему случайным образом заключить договор с какой-либо страховой компанией.

После запуска систем гарантированных продаж проблема жителей «токсичных» регионов с покупкой полисов ОСАГО стала менее острой, но не исчезла окончательно. Кроме того, трудности возникают и из-за того, что автовладельцы не могут выбрать ту страховую компанию, которую хотят, писал ранее РБК на основе исследования ОНФ. Страховщик часто не удовлетворяет клиента: предлагаемая страховая компания может быть малоизвестна или не иметь представительства в регионе, где проживает страхователь. Например, в Воронеже участнику исследования система предложила заключить договор с новокузнецкой СК «Сибирский Спас», работающей в регионе через представителя, а автовладельцу из Зеленодольска (Татарстан) — с СК «Сервисрезерв» из города Коврова (Владимирская область).

После объявленного РГС перезапуска «Единого агента» и «Единого гаранта» весной следующего года потенциальный покупатель ОСАГО будет видеть полисы всех страховых компаний, доступные для продажи, и сможет заключить договор с любой из них. Аналогичная схема используется РЖД при продаже билетов на поезда, пояснил Уфимцев.

Первоначально на продажу будут выставляться полисы в количестве, соответствующем среднедневному уровню реализации ОСАГО через системы «е-Гарант» и «Единый агент». Сейчас это 3 тыс. полисов в день. За каждой страховой компанией будет закреплена доля полисов, соответствующая ее доле на рынке ОСАГО. «Подается состав, в составе три тысячи мест, и в начальные периоды продаж все места свободны», — сказал Уфимцев. ​В самом начале дня для клиентов будет доступен весь список страховых, а в течение дня там будут оставаться только те, чьи страховые полисы не проданы — «мест у окна нет, зато другие места есть», — обрисовал принцип глава РСА. Следующий транш полисов будет загружаться в систему тогда, когда все предыдущие полисы проданы. Конкретного времени загрузки нового транша устанавливаться не будет, это может произойти в любое время суток.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ОСАГО , е-ОСАГО , автовладельцы
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