ОНФ выявил проблемы с покупкой полисов ОСАГО в регионах

Несмотря на усилия ЦБ по обеспечению доступности ОСАГО, проблемы с покупкой полисов не исчезли, следует из данных ОНФ. В ряде регионов купить е-ОСАГО невозможно. РБК опросил экспертов, как автовладельцу поступать в такой ситуации

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В целом ситуация с доступностью полисов ОСАГО в российских регионах к 2018 году улучшилась благодаря введению обязательной продажи полисов через интернет с 1 января 2017 года, но автовладельцы по-прежнему сталкиваются с проблемами, свидетельствуют данные ежегодного мониторинга рынка ОСАГО (есть у РБК), который проводит «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Исследование в этом году ​состояло из двух этапов — пробного оформления электронной страховки e-ОСАГО на сайтах страховых компаний в 46 регионах во всех федеральных округах (всего было совершено 298 попыток провести покупку) и опроса 2345 автовладельцев, оформлявших ОСАГО в 2018 году.

«Ошибки» на сайтах с e-ОСАГО

Согласно данным ОНФ, почти в 60% случаях при попытке заключить договор ОСАГО через интернет у автовладельца возникли проблемы технического характера, а в четырех регионах ни одна попытка активистов фронта оформить e-ОСАГО не удалась. Неудачные попытки были зафиксированы в городах Черкесск (Карачаево-Черкесия), Владикавказ (Северная Осетия — Алания), Майкоп (Адыгея) и Улан-Удэ (Бурятия). Три из этих регионов входят в топ-10 самых убыточных по ОСАГО по итогам 2017 года, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).

Среди проблем, которые фиксировали активисты ОНФ, — зависание сайта, сложности при регистрации, проблемы с получением кодов подтверждения, объявления о временной невозможности заключить договор ОСАГО. Как проблему пользователи фиксировали и переход с сайта страховой компании на сайт РСА, где гарантированно оформляется покупка полиса у компании, выбранной случайным образом. Замена страховщика часто не удовлетворяет клиента: предлагаемая страховая компания может быть малоизвестна или не иметь представительства в регионе страхователя, отмечают в ОНФ. Например, в Воронеже участнику исследования предложили заключить договор​ с новокузнецкой СК «Сибирский Спас», работающей в регионе через представителя, а автовладельцу из Зеленодольска (Татарстан) — в СК «Сервисрезерв» из города Коврова (Владимирская область).

В некоторых регионах владельцы мотоциклов (на них тарифы ОСАГО ниже автомобильных) сообщили о невозможности приобрести полис никаким способом. Так, мотоциклисты Кабардино-Балкарской Республики ездят за страховками в соседние регионы, говорится в мониторинге ОНФ.

Высокий процент «ошибок» при оформлении электронного полиса привязан к определенным регионам, утверждают авторы исследования, связывая это с политикой страховых компаний, направленной на сдерживание продаж ОСАГО в высокоубыточных регионах.

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В РСА не согласны с выводами ОНФ. Проблема доступности полисов е-ОСАГО полностью решена, утверждают в союзе. «Нам поступают единичные жалобы на проблемы с покупкой полисов е-ОСАГО. Как правило, они вызваны скорее ошибками в заполнении данных со стороны страхователя, нежели какими-либо препонами со стороны страховых компаний», — пояснил представитель РСА. О снижении числа жалоб на доступность ОСАГО сообщили и в ЦБ — в первом полугодии 2018 года их число упало на 46%.

Убытки от ОСАГО

По данным РСА, за январь—июль 2018 года в России было заключено 10,7 млн договоров е-ОСАГО (около 40% от общего числа), что уже превышает число электронных полисов, приобретенных за весь 2017 год. Показатели гораздо скромнее в восьми регионах из топ-20 по убыточности для страховщиков — в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане, Липецкой области, Краснодарском и Камчатском краях. Во всех перечисленных кавказских республиках, кроме Кабардино-Балкарии, уровень выплат по ОСАГО в 2017 году более чем вдвое превышал собранные страховые премии (с учетом расходов на судебные дела).

Система е-ОСАГО, которая должна была полностью искоренить проблему приобретения полисов в «токсичных» регионах и дать возможность выбрать любую страховую компанию, в итоге работает так, что страховщики, не нарушая закон, могут избегать страхования нежелательных для них клиентов, говорит руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов. «Эффективного инструмента контроля нет. Требования к работоспособности сайта страховщика недостаточно жесткие, и доказать умысел очень сложно», — отмечает он.

Страховщики не хотят развивать продажи в «токсичных» регионах из-за проблем тарификации и обилия недобросовестных автоюристов, говорит заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. «Тарифы ОСАГО не соответствуют частотности аварий в регионе, из-за этого коэффициенты неадекватно низкие, а если в регионе орудуют еще и автоюристы, то, очевидно, у компании не будет горячего желания там работать», — отмечает он.

На высокую убыточность в регионе, из-за которой страховщики не хотят продавать там свои полисы, влияют и многие другие факторы, такие как природно-климатические условия, состояние дорог, плотность дорожного движения, добавляет Крупнов.

При отсутствии выбора

У автомобилистов в проблемных регионах нет возможности выбора страховщика, говорят опрошенные РБК эксперты. Из-за того, что при оформлении полиса на сайте клиент из «токсичного» региона часто сталкивается с техническими «ошибками», у него нет иного выбора, кроме как оформить полис там, где ему предложит система случайного распределения, отмечает Андрей Крупнов.

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Если вообще не получается купить электронный ОСАГО, то основной способ решить проблему — идти в офис страховой компании, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Там чаще всего подстерегает такая страховая уловка, как отказ в заключении договора ОСАГО без покупки доппродукта, поэтому надо покупать вместе с ОСАГО этот «довесок», а потом от него отказываться, пока действует «период охлаждения» (время отказа от страхового продукта), советует эксперт.

«Если ОСАГО не продают и с дополнительными продуктами, последний вариант — до посинения заполнять электронный полис», — отметил Янин, добавив, что КонфОП известен случай, когда владелец мотоцикла заполнял данные на полис е-ОСАГО в течение двух дней.

Можно также пожаловаться в РСА и ФАС, отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Так как страховые компании не имеют права отказать в такой услуге без законных оснований, то компанию обяжут оформить полис без дополнительных услуг и наложить штраф на страховую, говорит юрист, добавляя, что желательно записывать процедуру покупки полиса на диктофон или на видео.

Все незаконные действия страховых компаний можно обжаловать в суде — вопрос лишь в представлении доказательств нарушенного права, то есть в наличии письменного отказа в полисе ОСАГО (компании чаще всего отказывают устно), говорит адвокат юридического департамента «НЮС Амулекс» Александр Домнин. Правила страхования декларируют, что заключать договор клиент имеет право с любой страховой компанией, при этом «страховщик не вправе отказать в заключении договора». Необходимо, покупая ОСАГО в офисе, зафиксировать свое заявление на заключение договора страхования. С электронным ОСАГО сложнее: страховщика нельзя обвинить в плохом функционировании сайта и посчитать это за отказ оформлять ОСАГО, резюмирует Домнин.