ЦБ ограничил снятие иностранной валюты до марта

Ограничение в виде лимита на снятие валюты в размере $10 тыс. или его эквивалента сохраняется с марта 2022 года. Его ввели из-за санкций, ограничивших приток наличной валюты в Россию

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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора.

Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — пояснили в ЦБ.

Граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, по-прежнему могут снять не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее этого не делали.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Для валюты, размещенной на счете до 9 сентября 2022 года, курс при этом рассчитывается исходя из официального курса ЦБ. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются в рублях по курсу банка на момент выдачи.