Россияне в августе нарастили покупки валюты в 2,5 раза
Объем чистых покупок валюты (покупки минус продажи) населением в августе увеличился в 2,5 раза — до 98,1 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
«В августе объем нетто-покупок иностранной валюты физическими лицами вырос более чем в два раза относительно июля (39 млрд руб.) и составил 98,1 млрд руб. (для сравнения: в августе 2023 года в условиях ослабления рубля граждане купили валюты всего на сумму 3,1 млрд руб., в августе 2022 года — на 133,9 млрд руб.)», — указывает ЦБ. Основные покупки валюты населением осуществлялись в российских банках, уточняется в обзоре регулятора.
Но, несмотря на существенный рост покупок населения, объемы не стали пиковыми. Так, в июне нетто-покупки достигали 100,2 млрд руб., а в мае — 178,9 млрд руб., следует из прошлых обзоров Банка России.
По данным ЦБ, в августе рубль ослаб по отношению к юаню на 1,8%, а по отношению к доллару — на 5,6%. «Ослабление юаня относительно доллара США на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов (ряд участников стали активнее заключать сделки на внебиржевом рынке) и перестройки каналов расчетов в условиях санкций», — объяснили в ЦБ. В сентябре динамика рубля к иностранным валютам была разнонаправленной, следует из данных Банка России и Московской биржи: за первую неделю российская валюта ослабла к юаню более чем на 4%, но укрепилась к доллару на 1,6%.
Большую часть месяца ситуация на рынке наличной валюты была стабильной, пишет ЦБ: «Однако к концу периода спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 руб. за доллар США и до 4,17 руб. за евро». Спред в долларе в конце июня был выше, чем после введения санкций на Мосбиржу в середине июня (3,62 руб.).
Что касается операций компаний на валютном рынке, то чистые продажи валюты экспортерами в августе снизились незначительно — на 1%, до $11,9 млрд. «Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне 2024 года составило 116%, увеличившись на 8 п.п. относительно мая 2024 года», — привели данные в ЦБ. Это связано с дополнительными продажами валюты, накопленной ранее для выплаты дивидендов, объяснили там.
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