Россияне рассказали о попытках банков воспользоваться их неопытностью
Около трети россиян попадали в ситуации, в которых банкиры пытались воспользоваться их финансовой неграмотностью для оказания невыгодных услуг, показали результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ (есть у РБК).
В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует структуру населения России по полу, возрасту, федеральному округу, типу населенного пункта и образованию.
Таким образом, 33% жителей России рассказали о попытках персонала финансовых организаций воспользоваться нехваткой их знаний в финансовой сфере, чтобы оказать услуги на невыгодных условиях. Каждый пятый из этого числа сталкивался с такими попытками неоднократно. 59% респондентов опроса никогда не попадали в подобные ситуации.
Исследование НАФИ среди банков и финансовых предприятий показало, что в секторе высоко оценивают финансовые компетенции потребителей. Почти половина представителей индустрии считает, что доля финансово неграмотных клиентов не превышает четверти россиян, 25%.
Еще 37% опрошенных участников отрасли считают, что, напротив, финансово неграмотных граждан 50% или свыше того.
Свою роль в повышении знаний клиентов банки не видят главенствующей, а на вопрос о том, кто должен заниматься обучением финансовой грамотности россиян, представители сектора чаще всего отвечают «граждане должны обучаться самостоятельно». Таких ответов — 71%. Опрошенные россияне пришли к такому же выводу.
В марте Аналитический центр НАФИ сообщил, что высокий или средний уровень финансовой грамотности есть у 70% россиян, у оставшихся он низкий. В динамике за шесть лет с 2018 года доли россиян, имеющих высокий и средний уровень грамотности, постепенно растут, а доля россиян с низким уровнем финансовой грамотности снижается. Самые финансово грамотные граждане — мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, зачастую семейные и живущие в крупных городах.
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