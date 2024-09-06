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Финансы ,  
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Россияне рассказали о попытках банков воспользоваться их неопытностью

НАФИ: банки пытались воспользоваться финансовой неграмотностью у трети россиян
Почти половина представителей индустрии считает, что число финансово неграмотных россиян не превышает 25%. В финансовых организациях заявили, что люди сами должны повышать свою грамотность
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Около трети россиян попадали в ситуации, в которых банкиры пытались воспользоваться их финансовой неграмотностью для оказания невыгодных услуг, показали результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует структуру населения России по полу, возрасту, федеральному округу, типу населенного пункта и образованию.

Таким образом, 33% жителей России рассказали о попытках персонала финансовых организаций воспользоваться нехваткой их знаний в финансовой сфере, чтобы оказать услуги на невыгодных условиях. Каждый пятый из этого числа сталкивался с такими попытками неоднократно. 59% респондентов опроса никогда не попадали в подобные ситуации.

Исследование НАФИ среди банков и финансовых предприятий показало, что в секторе высоко оценивают финансовые компетенции потребителей. Почти половина представителей индустрии считает, что доля финансово неграмотных клиентов не превышает четверти россиян, 25%.

Еще 37% опрошенных участников отрасли считают, что, напротив, финансово неграмотных граждан 50% или свыше того.

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Финансы
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Свою роль в повышении знаний клиентов банки не видят главенствующей, а на вопрос о том, кто должен заниматься обучением финансовой грамотности россиян, представители сектора чаще всего отвечают «граждане должны обучаться самостоятельно». Таких ответов — 71%. Опрошенные россияне пришли к такому же выводу.

В марте Аналитический центр НАФИ сообщил, что высокий или средний уровень финансовой грамотности есть у 70% россиян, у оставшихся он низкий. В динамике за шесть лет с 2018 года доли россиян, имеющих высокий и средний уровень грамотности, постепенно растут, а доля россиян с низким уровнем финансовой грамотности снижается. Самые финансово грамотные граждане — мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, зачастую семейные и живущие в крупных городах.

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