Эксперты вычислили города с самой дешевой и дорогой платой за ЖКУ
Суммы в квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в разных городах России могут отличаться почти в четыре раза, больше всего платят в Нарьян-Маре (11,2 тыс. руб.) и Петропавловск-Камчатском (10,1 тыс. руб.), меньше всего — в Махачкале (2,8 тыс. руб.) и Назрани (3,2 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Тинькофф Журнала (есть у РБК).
При подсчете аналитики Тинькофф использовали данные Росстата по среднегородским тарифам на разные виды ЖКУ за июль 2022 года. Если каких-то тарифов не было в этих данных, уточняли их на сайте ГИС ЖКХ. Затем для каждого города была подсчитана средняя ежемесячная квартплата для среднестатистической семьи из трех человек на площади 52 м².
Согласно данным исследования, среднестатистическая российская семья платит за коммунальные услуги 5294 руб. в месяц. Из этой суммы 30%, то есть 1584 руб. в месяц, — плата за отопление. Около 20% — «плата за содержание и текущий ремонт помещения», то есть «квартплата». Еще 20% приходится на воду, если считать канализацию, холодную и горячую воду вместе, 12% — на электричество. Оставшиеся 17,5% — взносы на капитальный ремонт, плата за вывоз мусора, газ, услуги консьержей, радио и др.
Больше всего в России платят жители отдаленных городов: Нарьян-Мара, Петропавловск-Камчатского, Горно-Алтайска, Якутска, Магадана — более 9 тыс. руб. за домохозяйство. Как правило, это города с дорогой энергией, потому что их энергосети изолированы, подчеркивают аналитики Тинькофф.
Самые дешевые коммунальные услуги — в городах Северного Кавказа: Владикавказе, Назрани, Махачкале, Нальчике и других. На Кавказе короткий отопительный сезон, а также низкий уровень зарплат, указывают авторы доклада. Итоговая сумма в квитанции за ЖКУ — меньше 4 тыс. руб.
Также дешево ЖКУ обойдется жителям Восточной Сибири: Иркутска, Кемерово и Новокузнецка. Эксперты связывают это с расположенными в регионе крупными электростанциями, которые значительно уменьшают стоимость отопления, электричества и подогрева воды.
Среди городов-миллионников больше всего за коммуналку платят в Москве (9,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (6,7 тыс. руб.) Другие миллионники находятся примерно на одном уровне по стоимости ЖКУ — 5600—6700 руб. в месяц. Исключения: Челябинск, где одни из самых низких тарифов на воду, а также Волгоград, самый южный миллионник страны.
Больше всего разброс цен — в тарифе на содержание и текущий ремонт квартиры: в Нижневартовске он составляет 53,3 руб./м², в Назрани — 4,7 руб./м². Меньше всего — во взносах на капитальный ремонт: в Москве платят 21 руб./м², в Йошкар-Оле — 5,4 руб./м². Стоимость отдельных видов ЖКУ в разных городах России отличается в 3,9 — 11,3 раза.
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предоставляются управляющими компаниями для обеспечения «комфортного проживания и поддержания жилого фонда в исправном техническом состоянии». В список ЖКУ, которые предлагают жильцам, входят: подача холодной воды; подача горячей воды; обеспечение тепловой энергией; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение, в том числе бытовой газ в баллонах; отопление; твердое топливо при наличии печного отопления; содержание и ремонт общего имущества; вывоз мусора.
В конце июля Минстрой предложил включить в тарифы на ЖКХ расходы на цифровую инфраструктуру, что может привести к росту общего платежа сверх инфляции в ряде регионов. По данным «Комммерсанта», речь идет о масштабной цифровизации строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года — установке типовых систем управления снабжения ресурсами, в том числе интеллектуальных приборов учета, «умных» датчиков, систем контроля зданий и других.
В конце июня РБК писал, что на реализацию стратегии развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 года требуется 159,6 трлн руб., из которых 54% приходится на внебюджетные источники финансирования. Со стороны государства финансирование планируется организовать за счет федерального и региональных бюджетов.
Значительную часть дополнительного финансирования предлагается направить на развитие коммунальной инфраструктуры. В стратегии предусмотрено принятие комплексной программы модернизации ЖКХ на ближайшие пять лет с прогнозом до 2030 года. Создание этой программы президент Владимир Путин анонсировал на ПМЭФе.