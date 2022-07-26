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«Коммерсантъ» узнал об идее Минстроя включить в тарифы ЖКХ новые расходы

«Коммерсантъ»: Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ расходы на цифровую инфраструктуру
Минстрой предложил включить в тарифы на ЖКХ расходы на цифровую инфраструктуру, что может привести к росту общего платежа сверх инфляции в ряде регионов. ФАС выступает против изменений расчета платежа, пишет газета
Фото: "РИА Новости"
Фото: "РИА Новости"

Министерство строительства и ЖКХ России предложило включить в тариф на тепло и воду расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и подтверждение от ведомства.

По данным газеты, речь идет о масштабной цифровизации строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года — установке типовых систем управления снабжения ресурсами, в том числе интеллектуальных приборов учета, умных датчиков, систем контроля зданий и других.

В ведомстве рассчитывают, что цифровые системы снизят аварийность инфраструктуры и повысят ее срок службы.

Соответствующий проект постановления правительства ведомство направило в профильные ведомства. В Минэнерго и Минэкономики не ответили изданию.

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Фото:АГН «Москва»

В то же время в постановлении говорится, что поправки могут повлиять на рост общего платежа за ЖКХ выше инфляции. Рост общего платежа ограничен предельным индексом, а, согласно документу, индекс в отдельном муниципальном образовании можно будет установить выше регионального уровня.

В Минстрое заверили, что предложенные изменения «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для россиян, так как индексы изменения платы граждан утверждает правительство в конце года, а повышение размера платы выше предельных индексов не допускается.

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ФАС заявила изданию, что выступает против предложения Минстроя. В законодательстве уже предусмотрена возможность учета затрат, включая цифровизацию — для этого требуется обоснование ее необходимости.

Инициативу Минстроя поддержали в Совете производителей энергии. Представитель Совета указал на то, что сейчас возможность «включения таких расходов в тариф напрямую не предусмотрена».

В конце июня РБК писал, что на реализацию стратегии развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 года требуется 159,6 трлн руб., из которых 54% приходится на внебюджетные источники финансирования. Со стороны государства финансирование планируется организовать за счет федерального и региональных бюджетов. 

Значительную часть дополнительного финансирования предлагается направить на развитие коммунальной инфраструктуры. В стратегии предусмотрено принятие комплексной программы модернизации ЖКХ на ближайшие пять лет с прогнозом до 2030 года. Создание этой программы президент Владимир Путин анонсировал на ПМЭФ. 

В марте министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заверил, что после ежегодной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги 1 июля 2022 года дополнительных повышений не планируется. Он подчеркнул, что задача повысить тарифы перед правительством не стоит, «разные варианты прорабатываются».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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