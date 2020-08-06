Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

Отвечая на предупреждение президента, гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заверил, что ЦБ «очень серьезно» контролирует ситуацию

Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)

При привлечении средств для развития ипотечного кредитования через выпуск облигаций необходимо быть «аккуратным», заявил на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать», — сказал Путин, отвечая на слова Мутко о том, что у привлечения инвестиций через облигации очень высокий потенциал.

«Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 трлн денег в стройке (15 трлн дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций — через облигации», — сказал Мутко. На предупреждение главы государства он ответил, что ЦБ «очень серьезно» контролирует ситуацию.

«Мы регуляторику практически сделали. Сейчас их и в залоговый, и в ломбардный список берут. Где-то начинаем торговать и среди инвесторов», — добавил глава «Дом.РФ».

Доступность ипотеки Мутко назвал «основным драйвером строительства жилья».