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Путин попросил Мутко быть аккуратным из-за схемы ипотечного кредитования

Отвечая на предупреждение президента, гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заверил, что ЦБ «очень серьезно» контролирует ситуацию
Владимир Путин и Виталий Мутко
Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)

При привлечении средств для развития ипотечного кредитования через выпуск облигаций необходимо быть «аккуратным», заявил на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать», — сказал Путин, отвечая на слова Мутко о том, что у привлечения инвестиций через облигации очень высокий потенциал.

«Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 трлн денег в стройке (15 трлн дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций — через облигации», — сказал Мутко. На предупреждение главы государства он ответил, что ЦБ «очень серьезно» контролирует ситуацию.

«Мы регуляторику практически сделали. Сейчас их и в залоговый, и в ломбардный список берут. Где-то начинаем торговать и среди инвесторов», — добавил глава «Дом.РФ».

Доступность ипотеки Мутко назвал «основным драйвером строительства жилья».

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По данным «Дом.РФ», в рамках программы выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) компанией с декабря 2016 года размещен 21 выпуск объемом более 575 млрд руб. При этом в середине июля «Дом.РФ» совместно со Сбербанком впервые выпустили ипотечные облигации с электронными закладными, объем выпуска составил 1 млрд руб.

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Кроме того, по данным «Дом.РФ», в настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании общим объемом 59,3 млрд руб. и 13 выпусков биржевых бондов на 165 млрд руб. В начале июня «Дом.РФ» разместил трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом 15 млрд руб. При этом ставка купона была установлена на уровне 5,5% годовых — это самый низкий показатель за всю историю размещений компании.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Виталий Мутко
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