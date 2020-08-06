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ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Заемщики жалуются на отказы в досрочном погашении займов, если вносится сумма меньше указанной в уведомлении о досрочном погашении. Это недобросовестная практика, а деньги стоит принимать в любом случае, считает ЦБ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Он разъяснил, что такая практика считается «недобросовестной» и кредиторам стоит принимать любые суммы в погашение долга.

Банкам и другим кредиторам также следует заблаговременно предоставлять заемщику расчет суммы основного долга и процентов за срок пользования потребительским кредитом.

Швецов отметил, что право заемщика на досрочный возврат потребкредита сопровождается обязанностью кредитора принять такое исполнение. «Указанное право заемщика не зависит от усмотрения кредитора и не может быть им ограничено при соблюдении заемщиком порядка предварительного уведомления кредитора», — отмечается в письме.

В законе о потребительском кредите сказано, что у заемщика есть право в течение 30 дней с даты получения потребкредита вернуть всю сумму или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования. В остальных случаях досрочно погасить долг можно, уведомив кредитора не менее чем за 30 дней до дня возврата способом, установленным в договоре.

Внесение заемщиком средств в меньшем размере, чем указано в уведомлении о досрочном возврате, само по себе не является основанием для отказа в зачислении этих сумм, сослались в регуляторе на практику Верховного суда. «В данном случае заемщиком вносятся денежные суммы, о которых кредитор был предупрежден как о досрочном возврате кредита», — отметил Швецов.

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Практику отказа заемщикам в зачислении внесенных средств в счет досрочного возврата кредита в ЦБ назвали недобросовестной. В этих случаях средства стоит зачислить в погашение долга и предоставить заемщику информацию о полной стоимости потребительского кредита (если досрочное погашение привело к ее изменению) и уточненный график платежей (если такой график предоставлялся ранее), рекомендовал ЦБ. Более того, в части случаев заемщики вносят недостаточную сумму для погашения займа из-за отсутствия у них информации о сумме, необходимой для возврата долга.

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Всплеск досрочных погашений потребительских кредитов произошел в марте 2020 года вместе с началом кризиса, вызванного падением цен на нефть и пандемией коронавируса. В марте количество досрочных погашений выросло на 4,8% в сравнении с февралем и на 8,4% в годовом выражении, писал РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За один месяц заемщики погасили 1,41 млн кредитов, среди них 647,4 тыс. потребкредитов и 297,6 тыс. кредитных карт.

Автор: Павел Казарновский
Теги: кредит, потребкредитование, Центральный банк
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