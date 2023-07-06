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Греф рассказал о жалобах на «пещерный век» в банкинге США и Европы

Глава «Сбера» Греф: коллеги за рубежом жаловались на пещерный век в банкинге США и Европы
По словам Грефа, зарубежные коллеги жаловались на «пещерный век» в банкинге США и Европы по сравнению с российским банковским сектором. Набиуллина в ответ предостерегла от «самоуспокоенности»
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Говоря о структурной трансформации финансового сектора на Международном финансовом конгрессе, глава «Сбера» Герман Греф отметил результаты развития банковской среды в России и рассказал о проблемах банкинга в США и Европе.

«Если говорить о трансформации, то нужно понимать, чего трансформируем и куда трансформируем. Я не очень понимаю, куда нам и чего трансформировать надо, а вот куда мы шли десять лет, понятно: результат можно померить и пощупать. Сейчас многие коллеги, живущие за рубежом, говорят: «Мы столкнулись с банкингом в Европе и Соединенных Штатах Америки, и, господи, в каком пещерном веке они находятся!». <…> Немного сфер, где так клиент оценивает работу сектора. <...> Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам», — заявил Греф.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ сказала, что нужно избегать «самоуспокоенности», подчеркнув, что окончательно российский банковский сектор структурную трансформацию не прошел: «Мир движется вперед, технологические тренды новые — как у нас финансовый сектор с этим справится в условиях того, что многие технологии нам недоступны?»

Греф ответил, что изменения лучше проводить в «расслабленном» состоянии. Глава ЦБ же подчеркнула, что для того, чтобы начать структурную трансформацию, нужен импульс, и добавила, что ее начали уже после первой волны санкций в 2014 году.

В апреле прошлого года Набиуллина говорила, что российская экономика войдет в период структурной трансформации уже во втором квартале или начале третьего. Это было вызвано санкциями в ответ на начало военной операции на Украине.

В конце мая 2022-го глава Центробанка заявила, что время тактических решений для российской экономики, которые принимались после введения западных санкций, подходит к концу и необходимо вырабатывать стратегические решения. В этот период российская экономика будет остро нуждаться в финансовых ресурсах, банкам в условиях санкций также нужна будет поддержка.

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Вице-премьер Андрей Белоусов в качестве наиболее вероятного сценария развития российской экономики называл сценарий ситуационного реагирования. «Для нас он очень привычный: какие-то проблемы нарастают, мы понимаем на горизонте двух-трех-пяти лет, что «что-то идет не так», и мы вот в этом «что-то не так» начинаем что-то менять», — пояснил Белоусов.

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Герман Греф Сбербанк Эльвира Набиуллина банковская отрасль
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Герман Греф фото

Герман Греф

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Встреча с
Игорем Шуваловым

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