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СПБ Биржа анонсировала выплату дивидендов по иностранным акциям в августе

Дивиденды по иностранным бумагам, выплаченные компаниями в июне, поступят на счета инвесторов в августе, рассказал глава СПБ Биржи Роман Горюнов. Но деньги получат только держатели бумаг, размещенных на торговых счетах
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Примерный срок выплат недавних дивидендов по иностранным акциям российским инвесторам, покупавшим бумаги через СПБ Биржу, — середина августа. Об этом рассказал глава площадки Роман Горюнов в интервью для финансовой группы «Финам».

«После небольшой технологической доработки мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не на неторговых разделах. Это ориентировочно случится в середине августа», — сказал Горюнов. Технологическая доработка заключается в окончательном отделении на заблокированный (неторговый) раздел тех иностранных бумаг, обращающихся на СПБ Бирже, торги по которым были ограничены решением Банка России в конце мая.

При этом в августе будут проведены выплаты только тех дивидендов, которые поступили после блокировки, то есть начиная с 30 мая, уточнил Горюнов. «Как осуществить выплату [дивидендов поступивших] до конца мая, пока решения нет. Соответственно, тоже находимся в дискуссии с регулятором относительно того, как в этой ситуации поступить», — объяснил глава СПБ Биржи.

С 30 мая по решению Банка России на СПБ Бирже ограничены торги иностранными ценными бумагами, которые заблокировали международные депозитарии (Euroclear, Сlearstream). Это бумаги с первичным листингом на американских биржах, хранение которых связано с инфраструктурой Национального расчетного депозитария (НРД). Позднее, 3 июня стало известно, что НРД внесен в санкционный список ЕС. Это полностью разорвало связь между российским депозитарием и иностранными клирингами, подпадающими под регулирование Еврокомиссии.

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Блокировка коснулась примерно 14% бумаг, обращающихся на СПБ Бирже, ранее оценивала площадка. При этом под нее не попали акции иностранных эмитентов, работающих на российских рынках — например, HeadHunter, «Яндекса», Ozon и ЦИАН. Банк России неоднократно подчеркивал, что, несмотря на запрет на проведение операций с бумагами, за держателями сохраняется право собственности на них. И как только ограничения будут сняты — они смогут проводить сделки и получать выплаты.

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Маргарита Мордовина
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