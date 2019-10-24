Группа Тинькова провела листинг GDR на Московской бирже

В TCS Group рассчитывают таким образом привлечь инвесторов, которым удобнее торговать в рублях

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхования» TCS Group Holding Plc провела листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже, сообщает «Коммерсантъ». Торги этими бумагами начнутся 28 октября.

Это вторичный листинг компании. С 2013 года расписки группы торгуются на фондовой бирже в Лондоне.

Как сообщил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка», торговаться на Московской бирже будут бумаги, которые уже продаются на рынке. Целью выхода в компании называют привлечение тех инвесторов, которых нет в Лондоне.

В начале июля стало известно, что в ходе вторичного размещения (SPO) TCS Group в Лондоне сам Тиньков приобрел около 555,6 тыс. GDR компании на $10 млн, или менее 0,3% от увеличенного уставного капитала группы. Еще шесть менеджеров компании приобрели бумаги почти на $780 тыс.

После SPO доля Олега Тинькова в капитале банковской группы «размылась» с 43,8 до 40,4%, сообщала компания. Но благодаря тому, что Тиньков владеет акциями компании класса B (одна акция дает десять голосов), голосующая доля основателя остается выше 80%.