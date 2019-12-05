РСА предупредил о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО на 30%

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).

Так в РСА прокомментировали депутатский вариант поправок в закон об ОСАГО, который был внесен в Госдуму 20 ноября. Эти изменения аналогичны проекту Минфина, который был отклонен в октябре, и предусматривают введение индивидуальных ставок для нарушителей правил дорожного движения



Как заявили в РСА, в настоящий момент обсуждается вопрос исключения коэффициента мощности двигателя. «При этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что в будущем формате полиса предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения.

Издание пишет, что наибольшее увеличение базового тарифа придется на регионы-миллионики, где уже имеется высокий территориальный тариф. В частности это коснется Москвы, Перми, Челябинска и Казани, где базовая ставка вырастет в два раза, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — в 1,7 и 1,8 соответственно.