Минфин через советы директоров уговорит госкомпании продать валюту

Минфин и ЦБ планируют влиять на валютную политику экспортеров через представителей государства в советах директоров крупнейших госкомпаний. Для рынка это станет аналогом валютных интервенций, для компаний – мягким аналогом обязательной продажи валютной выручки

Фото: Lori

Банк России совместно с Минфином России планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками, объявил ЦБ в пресс-релизе, выпущенном в четверг, 4 декабря. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, что влиять на валютную политику экспортеров правительство хочет через представителей государства в советах директоров.

«Мы считаем, что необходимо проговорить политику продажи валюты компаниями так же, как обсуждается дивидендная политика. У нас есть институт представителей государства в советах директоров», – сказал Моисеев. По его словам, правительство еще должно это одобрить, но предложение Минфина состоит в том, чтобы представители государства инициировали собрания акционеров, на которых будет обсуждена эта политика, «чтобы у нас складывалось понимание того, как эти компании поступают с валютной выручкой». «Я хочу еще раз подчеркнуть, что нет никаких разговоров о валютном контроле, обязательной продаже валютной выручки и т.д.», – сказал Моисеев.

В пресс-службе Минфина отметили, что с предложением проводить консультации с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками первоначально выступил Минфин России. «Мы ждем решения от правительства по данному вопросу. Только после этого можно будет говорить о сроках», – говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК. «Сейчас придут поручения по результатам Послания президента, там будет какой-нибудь месячный срок, в который мы разработаем детали», – отметил Моисеев.

Главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров считает, что сейчас не очень понятно, кто управляет валютными позициями в крупнейших компаниях-экспортерах, но понятно, что их политика не согласована с политикой ЦБ или Минфина. «В условиях девальвации, которая сейчас происходила, многие экспортеры просто перестали продавать валюту, а для рублевых платежей брали займы в банках, что стало одной из причин ослабления валюты и снижения рубля», – говорит он. Правительство через представителей в крупнейших компаниях, прежде всего в «Газпроме» и «Роснефти», может заставить их продавать больше валюты на рынке, что представляет собой мягкий аналог механизма обязательной продажи выручки, объясняет Тихомиров: «Власти обходятся без директив, но цель та же».

По сути, это аналог валютных интервенций, только на этот раз государство попробует использовать не свои золотовалютные резервы, а валютные активы экспортеров, считает главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. «Это поможет сбить спекулятивный накал на валютном рынке: отчасти дефицит валюты создавался именно за счет того, что экспортеры придерживали валютную выручку», – говорит он.

Около 60% всего российского экспорта приходится на нефть и газ, львиная доля которых экспортируется контролируемыми государством компаниями. Тихомиров подсчитал, что речь идет о $15 млрд, которые могут прийти на валютный рынок.

Осаковский, однако, не уверен, что этого объема будет достаточно для укрепления рубля: «Все так или иначе сводится к динамике цен на нефть». Если они продолжат снижение, скорее всего, инициативы Минфина будет недостаточно, но, если цены стабилизируются на существующем уровне, национальная валюта получит существенную поддержку и, скорее всего, стабилизируется, добавляет Осаковский.

ЦБ не предоставил комментарий к моменту выхода материала. ​