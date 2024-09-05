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ВЭФ-2024 ,  
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Альфа-банк задумался о выходе на рынок Индии

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ВЭФ-2024
Крупнейший частный банк намерен открыть представительство в Индии, сообщил зампред Альфа-банка Павел Высоцкий. По его словам это только «первый шаг» банка по выходу на индийский рынок, но говорить о сроках и перспективах пока рано

Альфа-Банк планирует открыть представительство в Индии, заявил зампред правления кредитной организации Павел Высоцкий на сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК. По его словам, расширение присутствия российских банков в Индии позволит сгладить дисбаланс в товарообороте двух стран — поставки товаров из России в Индию существенно превышают импорт из этой страны.

«Понятно, что из $65 млрд всего $4 млрд [товарооборота] — это Индия поставляет нам товар. Как исправить с точки зрения финансового института эту ситуацию? В первую очередь, мы видим, что нужно в Индии открывать большую сеть российских банков и представительств и расширять имеющееся там присутствие. Мы, Альфа-банк, в этом плане не исключение. У нас в плане есть открытие представительства в Индии», — сказал топ-менеджер. В разговоре с РБК он добавил, что представительство в стране — это только «первый шаг», допустив открытие дочернего филиала в Индии.

«Конечно, это только первый шаг, это только начало. Саммит был российско-индийский, озвучили, что $100 млрд должен быть товарооборот (к 2030 году. — РБК). Ну как крупнейший частный банк может остаться в стороне от таких объемов?», — сказал Высоцкий.

У Альфа-банка сейчас нет за рубежом филиалов и представительств. В сентябре 2023 года стало известно, что группа работает над открытием двух офисов в Пекине и Шанхае, чтобы выйти на китайский рынок. Ориентировочные сроки по выдаче лицензии, которые называла китайская сторона — третий квартал 2025 года, говорила ранее бизнес-партнер по ВЭД Альфа-банка Зоя Родионова.

По словам Высоцкого, обозначать сроки выхода Альфа-Банка как в Индию, так и в Китай пока рано. «Все нормально идет. Мы сейчас просто в такой ситуации, что лучше не озвучивать ни сроки, ни конкретику», — сказал топ-менеджер.

С августа 2024 года санкционный регулятор США — Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (Office of Foreign Assets Control, OFAC) — выпустило уже два предупреждения для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом.

OFAC указывало, что Россия пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений». Иностранные регуляторы и финансовые организации «должны быть осторожны» в отношении любых сделок с «дочками» российских банков и финансовых компаний, в том числе к их попыткам «открыть новые филиалы», предупреждал управление Минфина США. Речь идет в первую очередь о российских структурах, которые сами не находятся под санкциями, но планируют международную экспансию. В заявлениях подчеркивалось, что казначейство США «имеет ряд инструментов» для реагирования на уклонение от санкций.

Россия считает западные санкции незаконными. Такие ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует, отмечали в Кремле.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Альфа-Банк Индия дочерняя компания санкции
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Альфа-банк решил открыть филиалы в Пекине и Шанхае
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