Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

По мнению главы Сбербанка, инициатива Минэкономразвития может привести к волне неплатежей. О возможных рисках при выкупе физлицами у банков своих долгов также говорил глава ВТБ Андрей Костин

Герман Греф (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

«Я знаю только об этой инициативе из прессы. И для меня она показалась странной», — заявил он (цитата по ТАСС). Греф отметил, что в банковских правилах есть «железная норма» — никогда не продавать долг самому должнику. «Потому что это вызовет волну неплатежей», — пояснил глава Сбербанка.

«Если должник сможет взять кредит, потом 30 дней по нему не платить, потом с дисконтом его купить, вы представляете, что будет?» — продолжил он. По словам Грефа, это приведет к переоценке рисков. Подобные инициативы нужно обсуждать с банковским сообществом, прежде чем их предлагать, убежден глава Сбербанка.

30 августа «Коммерсантъ» сообщил, что Минэкономики подготовило поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», которые обяжут кредитора предложить выкупить долг самому должнику перед тем, как передать его третьему лицу. Фактически речь идет о списании долга, так как кредиты физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.