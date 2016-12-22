Правительство оставило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями

Правительство продлило полномочия Внешэкономбанка в качестве государственной управляющей компании (ГУК) средствами пенсионных накоплений. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Установить, что государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) осуществляет до 1 января 2024 года функции государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и государственной управляющей компании средствами выплатного резерва», — указано в документе.

ВЭБ является государственной управляющей компанией с 2003 года и осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений. В частности, банк выполняет функции ГУК по управлению пенсионными накоплениями так называемых «молчунов» — граждан, которые не выбрали управляющую компанию или НПФ для своих пенсионных накоплений. Под управлением ВЭБа на конец 2017 года находилось 1,8 трлн руб.

В середине июня сообщалось, что ВЭБ могут наделить функциями негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в рамках планируемого введения системы индивидуального пенсионного капитала.