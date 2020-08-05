Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными

Пользователи карты «Стрелка» вновь могут пополнять ее наличными. С 3 августа пассажирам была доступна только опция безналичной оплаты из-за вступившего в силу закона об анонимных электронных кошельках

Фото: АГН «Москва»

Пользователи подмосковной транспортной карты «Стрелка» вновь могут пополнять ее наличными, сообщили РБК в пресс-службе компании «Расчетные решения» (оператор «Стрелки»).

С 3 августа в России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Под действие закона, который в первую очередь направлен на «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney и другие кошельки, попали и транспортные карты, выпущенные в форме неперсонифицированных электронных средств платежа. Два дня пассажиры Московской области могли пополнять «Стрелку» только безналичным способом, сообщили РБК в call-центре «Стрелки» и в пресс-службе «Расчетных решений». В компании уточнили, что услугой пополнения наличными обычно пользуются около 10% держателей карт.

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.

ЦБ опубликовал свое разъяснение во второй половине дня 3 августа. В сообщении указывается, что карты для оплаты проезда не попадают под действие закона. Регулятор дал транспортным операторам (банкам и небанковским кредитным организациям) время до 1 октября для перестройки своих бизнес-моделей так, чтобы денежные средства пассажиров сначала поступали на карту через счет транспортной организации. Такой механизм реализован у московской карты «Тройка» и петербургского «Подорожника».