Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 15:29
Прокуратура увеличила ущерб из-за прорыва дамб в Сибири до 424 млн руб. Общество, 18:43 Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко» Политика, 18:37 Что такое коллективные сады и почему они интересуют урбанистов Экономика шеринга, 18:30  Кандидат в послы США пообещал добиваться целостности Украины Политика, 18:27 Украина вышла еще из одного соглашения СНГ Политика, 18:16 Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными Финансы, 18:15 Глава набсовета прокомментировал вотум недоверия к гендиректору РУСАДА Спорт, 18:13 В Москве поймали водителя с 560 неоплаченными штрафами за нарушения ПДД Авто, 18:00 ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка Общество, 17:53 СМИ анонсировали переход игрока молодежной сборной Хорватии в «Динамо» Спорт, 17:47 Адвокат отверг принадлежность Ефремову гашиша из его машины Общество, 17:36 Патрушев увидел в антироссийской пропаганде повторение приемов Геббельса Политика, 17:29 Акции Disney подскочили на 10%. Не помешал даже первый за 19 лет убыток Инвестиции, 17:28 ВТБ зафиксировал двукратный рост числа подделок своего сайта Финансы, 17:24
Финансы ,  
0 

Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными

Пользователи карты «Стрелка» вновь могут пополнять ее наличными. С 3 августа пассажирам была доступна только опция безналичной оплаты из-за вступившего в силу закона об анонимных электронных кошельках
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Пользователи подмосковной транспортной карты «Стрелка» вновь могут пополнять ее наличными, сообщили РБК в пресс-службе компании «Расчетные решения» (оператор «Стрелки»).

С 3 августа в России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Под действие закона, который в первую очередь направлен на «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney и другие кошельки, попали и транспортные карты, выпущенные в форме неперсонифицированных электронных средств платежа. Два дня пассажиры Московской области могли пополнять «Стрелку» только безналичным способом, сообщили РБК в call-центре «Стрелки» и в пресс-службе «Расчетных решений». В компании уточнили, что услугой пополнения наличными обычно пользуются около 10% держателей карт.

В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные
Финансы
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.

ЦБ опубликовал свое разъяснение во второй половине дня 3 августа. В сообщении указывается, что карты для оплаты проезда не попадают под действие закона. Регулятор дал транспортным операторам (банкам и небанковским кредитным организациям) время до 1 октября для перестройки своих бизнес-моделей так, чтобы денежные средства пассажиров сначала поступали на карту через счет транспортной организации. Такой механизм реализован у московской карты «Тройка» и петербургского «Подорожника».

В пресс-службе ЦБ РБК сообщили, что Банк России взаимодействует с основными операторами транспортных карт для сохранения возможности их пополнения наличными.

Центробанк назвал исключения из запрета на пополнение анонимных кошельков
Финансы
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

В «Расчетных решениях» также отметили, что компания является транспортным оператором не только в Московской области, но и в 21 регионе, а ее бизнес-модель способна адаптироваться к изменениям: «Мы предпримем все необходимые действия для того, чтобы пассажиры могли пользоваться привычным сервисом, оставаясь при этом в рамках закона в указанный регулятором срок».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: «Стрелка», карты, «Банк России»
Материалы по теме
Центробанк назвал исключения из запрета на пополнение анонимных кошельков
Финансы
В России ограничили внесение наличных на анонимные кошельки и проездные
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter