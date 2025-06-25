Богомаз назвал стоимость программы восстановления Брянской области
Комплексная программа восстановления Брянской области после нанесенного действиями ВСУ ущерба на данный момент оценивается на сумму порядка 40 млрд руб., сообщил губернатор Александр Богомаз в интервью «РИА Новости» на прошедшем ПМЭФ.
Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин поручил главам регионов — Белгородской, Курской, Брянской областей — совместно с федеральными министерствами разработать программу по восстановлению, по защите и по развитию территорий.
«Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят. Сегодня объем программ — в пределах 40 миллиардов рублей», — рассказал Богомаз.
Регион регулярно подвергается ударам беспилотников и обстрелам.
В ночь на 1 июня 2025 года в Брянской и Курской областях произошли две катастрофы на железных дорогах. В Брянской области пассажирский поезд № 86 Климов — Москва столкнулся с обрушившимся автомобильным мостом. Погибли семь человек, пострадали еще 120. В Курской области в ту же ночь рухнул железнодорожный мост; пострадали машинист и два его помощника. Власти заявили, что в обоих случаях причиной стал подрыв. Возбуждены уголовные дела по статье о теракте.
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