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Политика ,  
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Богомаз назвал стоимость программы восстановления Брянской области

Богомаз: программа восстановления Брянской области рассчитана на 40 млрд рублей
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Комплексная программа восстановления Брянской области после нанесенного действиями ВСУ ущерба на данный момент оценивается на сумму порядка 40 млрд руб., сообщил губернатор Александр Богомаз в интервью «РИА Новости» на прошедшем ПМЭФ.

Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин поручил главам регионов — Белгородской, Курской, Брянской областей — совместно с федеральными министерствами разработать программу по восстановлению, по защите и по развитию территорий.

Богомаз назвал вес моста, обрушившегося в Брянской области из-за подрыва
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Фото:avbogomaz / Telegram

«Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят. Сегодня объем программ — в пределах 40 миллиардов рублей», — рассказал Богомаз.

Регион регулярно подвергается ударам беспилотников и обстрелам. 

В ночь на 1 июня 2025 года в Брянской и Курской областях произошли две катастрофы на железных дорогах. В Брянской области пассажирский поезд № 86 Климов — Москва столкнулся с обрушившимся автомобильным мостом. Погибли семь человек, пострадали еще 120. В Курской области в ту же ночь рухнул железнодорожный мост; пострадали машинист и два его помощника. Власти заявили, что в обоих случаях причиной стал подрыв. Возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

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Персоны
Полина Минаева
Александр Богомаз Брянская область обрушение моста ПМЭФ
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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