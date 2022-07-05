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Эксперты зафиксировали первый за три месяца рост рынка ипотеки

«Эквифакс»: выдачи ипотеки в июне выросли на 58,5% по сравнению с маем
Выдачи ипотечных кредитов в июне начали восстанавливаться, но все еще далеки от докризисных показателей. Драйверами рынка остаются льготные программы и снижение ставок, других пока не появилось, констатируют эксперты
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Российский рынок ипотеки перешел к стадии восстановления после двух месяцев просадки: в июне объем выданных кредитов на жилье вырос на 58,5% относительно мая и достиг 198,1 млрд руб., подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс» (данные есть у РБК). За первый летний месяц российские банки заключили с заемщиками почти 51 тыс. ипотечных договоров, что на 67,6% больше майского результата.

По сравнению с докризисным февралем объем выдач оказался ниже на 59,2%, а относительно марта, когда ипотечный рынок еще не столкнулся с проявлениями кризиса, — на 62,7%. Количество новых ипотечных кредитов в июне уступает показателям февраля—марта в 2,7–3,2 раза. Другие держатели аналогичной статистики — Объединенное кредитное бюро и Национальное бюро кредитных историй — не ответили на запросы РБК.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, а 28 февраля Банк России внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20% «для поддержания финансовой стабильности». На этом фоне российские банки начали повышать ставки для заемщиков и сократили одобрение новых ссуд, что привело к резкому замедлению кредитования. Апрель и май стали худшими для рынка ипотеки как минимум за пять лет.

Что эксперты думают о восстановлении рынка ипотеки

«Рост рынка в июне был обусловлен заметным снижением ставок как в целом по системе с фактически заградительных уровней марта—мая, так и по программе льготной ипотеки, которая, вероятно, и выступила ключевым драйвером выдач», — говорит директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По данным «Дом.РФ», на 1 июля средневзвешенная ставка в топ-20 банков по рыночной ипотеке на новостройки составляла 10,72%, а по ипотеке на готовое жилье — 10,83% (.pdf). Это уже ниже докризисного уровня (11,68 и 11,59% соответственно). 17 июня президент Владимир Путин предложил снизить предельно допустимую ставку по льготной ипотеке на новостройки — с 9 до 7% годовых.

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Некоторые игроки стали предлагать дополнительные скидки по льготным программам, что также снижает общие ставки на рынке и стимулирует выдачи, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По словам эксперта, еще один фактор, оказавший влияние на результат июня, — ослабление требований кредиторов к ипотечным заемщикам. Уровень одобрения заявок на ипотеку еще в мае вернулся к показателям лучших месяцев прошлого года и превысил 70%. «Текущее восстановление уровней одобрения и конверсии одобренной заявки в выданный договор в целом сопоставимо с аналогичным восстановлением в пандемийном 2020 году, когда буквально за два-три месяца кредитная система адаптировалась к новым условиям», — подчеркивает Лагуткин.

Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотеку
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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

В июне реализовался отложенный спрос на ипотеку, но он еще не исчерпан, считает Доронкин: «На фоне устойчивого снижения ключевой ставки многие потенциальные заемщики могли приостановить оформление кредита в ожидании лучших ставок».

Восстановление ипотечного рынка продолжится в ближайшие месяцы, если не будет внешних шоков, соглашается директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин. «Положительно на объем выдач может повлиять окончание срока действия «дорогих» вкладов, так как после их окончания ряд потребителей может задуматься о вложении своих средств в недвижимость», — допускает аналитик.

Лагуткин считает, что сейчас есть предпосылки для возврата рынка ипотечного кредитования к уровням, близким к февралю 2022 года. «Стимулами в данном случае будут являться все те же факторы, что и ранее, — государственное субсидирование льготных программ ипотечного кредитования и уверенность заемщиков в будущих доходах», — отмечает собеседник РБК. Он не исключает, что снижение полной стоимости ипотечных кредитов до 8–9% годовых (в июне — 10,9%, согласно данным «Эквифакса») позволит банкам показать продажи ипотеки на уровне последних месяцев прошлого года, которые были рекордными. Отчасти это будет возможно за счет увеличения средней суммы кредита.

Ожидать восстановления объемов выдаваемой ипотеки до уровней 2021 года не стоит, скептичен Доронкин. «Скорее, рынок во втором полугодии восстановится до средних уровней выдач пандемийного 2020 года — около 300–400 млрд руб. в месяц. Ведь значимым фактором роста рынка кроме ставки является рост реальных доходов населения, а они сейчас находятся под давлением высокой инфляции», — поясняет аналитик.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека
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