Инвесторы подали иск против Мосбиржи из-за остановки торгов нефтью

Инвесторы подали первый коллективный иск к Мосбирже из-за остановки торгов фьючерсами на нефть марки WTI, когда котировки ушли в отрицательную зону. В ЦБ заявили, что без приостановки торгов инвесторы потеряли бы еще больше

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Коллективный иск инвесторов, пострадавших от остановки торгов нефтью WTI на Московской бирже в апреле, подан в Пресненский районный суд Москвы, говорится в поступившем в РБК сообщении юридической компании Milton Legal, которая представляет интересы истцов.

Иск подан о защите интересов 23 истцов, которые обратились к юрфирме первыми, их требования о возмещении убытков насчитывают в сумме около 40 млн руб. В первый иск включено минимально необходимое количество истцов, так как существуют «серьезные риски возникновения спора о подведомственности между судом общей юрисдикции и Арбитражным судом Москвы». Остальные будут присоединены после принятия иска к производству, указано в сообщении. Потенциальная максимальная сумма претензий составляет 200–240 млн руб., уточнил РБК партнер Milton Legal Сергей Шакиров. Всего инвесторов, потерявших деньги на бирже, больше, их суммарные потери оцениваются Шакировым примерно в 1 млрд руб.

В апреле впервые в истории на биржевых торгах были зафиксированы отрицательные цены на нефть. 20 апреля торги фьючерсами на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершились на отметке минус $37,63 за баррель. Майский фьючерс истекал 21 апреля, и продавцы контрактов доплачивали покупателям, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть.

В 19:23 торги «зеркальными» фьючерсами на Мосбирже остановились на цене $8,84, система перестала принимать заявки с меньшими ценами («зеркальные» контракты — производные от фьючерсов, торгующихся на Нью-Йоркской товарной бирже; они являются расчетными, то есть принудительно закрываются биржей по расчетной цене за день до экспирации фьючерса). В два часа ночи 21 апреля биржа сообщила, что торги майскими фьючерсами приостановлены. «Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля», — говорилось в сообщении. Позднее представитель биржи уточнил, что еще одной причиной приостановки стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и это могло привести к проблемам по всему рынку.

В итоге цена исполнения контракта была установлена в соответствии с расчетной ценой, установленной биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и составила минус $37,63 за баррель. Инвесторы понесли убытки.