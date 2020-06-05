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Инвесторы подали иск против Мосбиржи из-за остановки торгов нефтью

Инвесторы подали первый коллективный иск к Мосбирже из-за остановки торгов фьючерсами на нефть марки WTI, когда котировки ушли в отрицательную зону. В ЦБ заявили, что без приостановки торгов инвесторы потеряли бы еще больше
Московская биржа MOEX ₽118,47 +0,06% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Коллективный иск инвесторов, пострадавших от остановки торгов нефтью WTI на Московской бирже в апреле, подан в Пресненский районный суд Москвы, говорится в поступившем в РБК сообщении юридической компании Milton Legal, которая представляет интересы истцов.

Иск подан о защите интересов 23 истцов, которые обратились к юрфирме первыми, их требования о возмещении убытков насчитывают в сумме около 40 млн руб. В первый иск включено минимально необходимое количество истцов, так как существуют «серьезные риски возникновения спора о подведомственности между судом общей юрисдикции и Арбитражным судом Москвы». Остальные будут присоединены после принятия иска к производству, указано в сообщении. Потенциальная максимальная сумма претензий составляет 200–240 млн руб., уточнил РБК партнер Milton Legal Сергей Шакиров. Всего инвесторов, потерявших деньги на бирже, больше, их суммарные потери оцениваются Шакировым примерно в 1 млрд руб.

В апреле впервые в истории на биржевых торгах были зафиксированы отрицательные цены на нефть. 20 апреля торги фьючерсами на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершились на отметке минус $37,63 за баррель. Майский фьючерс истекал 21 апреля, и продавцы контрактов доплачивали покупателям, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть.

В 19:23 торги «зеркальными» фьючерсами на Мосбирже остановились на цене $8,84, система перестала принимать заявки с меньшими ценами («зеркальные» контракты — производные от фьючерсов, торгующихся на Нью-Йоркской товарной бирже; они являются расчетными, то есть принудительно закрываются биржей по расчетной цене за день до экспирации фьючерса). В два часа ночи 21 апреля биржа сообщила, что торги майскими фьючерсами приостановлены. «Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля», — говорилось в сообщении. Позднее представитель биржи уточнил, что еще одной причиной приостановки стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и это могло привести к проблемам по всему рынку.

В итоге цена исполнения контракта была установлена в соответствии с расчетной ценой, установленной биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и составила минус $37,63 за баррель. Инвесторы понесли убытки.

Договориться не получилось

«В Milton Legal считают, что биржа, безусловно, совершила грубую ошибку, лишив инвесторов возможности влиять на процесс торгов, а затем рассчитав цену экспирации по отрицательной цене», — говорится в сообщении компании. Биржа «не сочла необходимым принимать участие в компенсации убытков инвесторам», указано там же. Юристы считают, что биржа допустила нарушения, не предупредив участников торгов о возможности отрицательных цен. Американский биржевой оператор CME Group 15 апреля предупредил участников рынка, что фьючерсы на энергоносители, возможно, будут торговаться по нулевым или отрицательным ценам.

Юристы отмечают, что биржа признала неспособность брокерских и клиринговых систем работать с отрицательными ценами, но «вопрос распределения убытков оставила исключительно трейдерам». Кроме того, параметры гарантийного обеспечения продолжили рассчитываться исходя из цены в $8,84 за баррель, в результате чего в отношении портфелей трейдеров не наступили основания для принудительного закрытия. Наконец, биржа не стала способствовать продолжению торговли и не стала пересматривать цену экспирации, приводят доводы в Milton Legal.

Размер убытка считается от планки $8,84, сообщил РБК Шакиров. «Условный трейдер, который купил один контракт по $8,8, получил убыток в размере $465 ($8,84+$37,63=$46,47х10, где 10 — размер контракта)», — привел расчеты юрист. Затем $465 умножаются на количество контрактов у каждого конкретного человека.

Брокеры против убытков

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обращалась к бирже с просьбой провести реструктуризацию убытков инвесторов. В НАУФОР считают, что больших убытков в данной ситуации можно было бы избежать. «Неиспользование биржей права увеличить лимит колебаний цен 20 апреля 2020 года по крайней мере до $0,01 за баррель лишило клиентов брокеров — участников торгов возможности управлять своими позициями, а самих брокеров — возможности принудительно их закрывать. Кроме того, не было использовано ни право изменить дату исполнения фьючерсного контракта, ни право изменить текущую (последнюю) расчетную цену, ни право изменить порядок расчета и перечисления вариационной маржи», — отмечала ассоциация в письме. Биржа отвечала, что компенсацию считает необоснованной.

В Центральном банке не усмотрели нарушений в действиях биржи. Приостановка торгов, наоборот, снизила потери инвесторов, говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку в мае. «Очень внимательно мы анализировали ситуацию, очень внимательно ее анализировали брокеры, было заседание биржевого совета. Было достаточно четкое понимание, что, если бы биржа дала возможность проводить торги, потери инвесторов были бы больше. Наши граждане, да и не только наши, при приближении цены какого-то товара, который стоил хороших денег, к нулю, скорее, покупали бы этот товар, нежели закрывали свои позиции», — пояснял свою позицию Швецов. Чтобы такие ситуации в будущем не возникали, ЦБ обсуждает с биржей возможность расширения времени торгов российских бирж, чтобы они покрывали потребности граждан в управлении своими позициями, добавлял первый зампред ЦБ.

Мосбиржа направляла запрос в CME Group (в нее входит NYMEX) с просьбой разъяснить, как использовать в расчетах отрицательную цену майского фьючерса WTI, но в ответе CME указала «на обоснованность сложившейся расчетной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру», говорил представитель биржи. «Соответственно, Московская биржа не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов», — отмечал он.

РБК направил запрос в пресс-службу Мосбиржи.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Мосбиржа, WTI
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