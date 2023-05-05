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NYT сообщила о резком падении акций региональных банков в США

NYT: акции региональных банков в США резко упали после краха First Republic Bank
После краха First Republic Bank акции небольших региональных банков устремились вниз, а вкладчики «бросились забирать свои деньги», пишет NYT. По данным Reuters, власти США проводят проверку из-за «манипулирования рынком»
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Акции целого ряда американских региональных банков устремились вниз после банкротства First Republic Bank (FRB), занимавшего 14-е место в стране по активам, пишет The New York Times.

Как отмечает газета, «суматоха» на банковском рынке началась несколько месяцев назад, после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Однако именно после банкротства FRB акции региональных банков в США обвалились сильнее всего. Так, в четверг акции калифорнийского банка PacWest (активы около $40 млрд) потеряли почти 60% своей стоимости, а акции Western Alliance (активы около $65 млрд) упали на 38%.

Источники Financial Times ранее сообщали, что из-за падения акций Western Alliance рассматривает вариант своей продажи. Bloomberg писал, что PacWest рассматривает стратегические варианты, включая продажу бизнеса.

Кроме этого, множество региональных банков среднего размера, в том числе Zions и Comerica, также продемонстрировали двузначное процентное снижение. Из-за колебаний на рынке торги некоторыми акциями американских банков были приостановлены, а вкладчики «бросились забирать свои деньги», пишет NYT.

По данным источников Reuters, федеральные чиновники США считают, что к падению акций ряда банков могло привести «манипулирование рынком», в настоящее время ведется расследование. Агентство со ссылкой на данные аналитической компании Ortex отмечает, что только в четверг продавцы коротких позиций заработали $378,9 млн от ставок против некоторых региональных банков.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за ситуацией. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что агентство будет отслеживать любую форму неправомерных действий, которые могут угрожать инвесторам или рынкам.

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Американская Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) 1 мая объявила о принудительном закрытии First Republic Bank. Он стал четвертым игроком с начала года, который столкнулся с неразрешимыми финансовыми проблемами и прекратил работу. По решению FDIC First Republic Bank будет поглощен крупнейшим банком США JPMorgan.

Как следует из сообщения FDIC, JPMorgan приобрел все депозиты и практически все активы с баланса First Republic Bank. На 13 апреля объем пассивов оценивался в $103,9 млрд, а активов — в $229,1 млрд. Вкладчики First Republic Bank автоматически станут клиентами первого банка страны. В собственность JPMorgan также перейдут 84 офиса, которые продолжат работу уже под новыми вывесками.

Проблемы на американском банковском рынке возникли в марте — в начале месяца компания Silvergate Capital объявила о ликвидации дочернего банка Silvergate (128-е место по активам), а вслед за ним обанкротились Signature Bank (29-е место) и Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место). Крах этих игроков во многом связывали с паникой на рынке: на фоне оттока средств клиентов банки были вынуждены с убытком распродавать портфели облигаций, стоимость которых упала из-за роста ставок. First Republic Bank тоже пострадал от набега вкладчиков: с конца года он потерял более $100 млрд депозитов. Общий объем активов обанкротившихся банков достигает почти $550 млрд, следует из данных ФРС.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Акции иностранные банки США банковский кризис
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