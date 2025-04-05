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Пользователи сообщили о сбое в работе банков и Системы быстрых платежей

Жалобы начали поступать после 10:00 мск, в основном клиенты сообщали о проблемах с работой сайтов и приложений Альфа-банка и Т-банка
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пользователи в России пожаловались на сбои в работе Альфа-банка, Т-банка и Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных сервиса Downdetector.

Клиенты Альфа-банка сообщают о проблемах с сайтом и мобильным приложением, а также сбоях сервиса. По состоянию на 11:30 мск поступило 4226 жалоб, согласно данным Сбой.рф. Большинство — из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Новосибирской областей.

«Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-Банка.

Большая часть клиентов Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта, сообщения о неполадках начали поступать после 10:00 мск из Москвы, Иркутской, Оренбургской, Свердловской областей.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сбои сервиса СБП наблюдались в Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях и Москве, следует из данных Downdetector.

В предыдущий раз неполадки в работе Системы быстрых платежей фиксировали 26 марта, пользователи какое-то время не могли совершать переводы. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы были связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт, оператора СБП. Позже его устранили.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
сбой Альфа-Банк Т-Банк СБП платежная система
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