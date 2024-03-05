В приложении Тинькофф Банка произошел сбой
В работе Тинькофф-банка произошел сбой, в банке его не называют масштабным.
«По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в приложении, наши специалисты работают над ее устранением в ближайшее время», — сказали «РБК Инвестициям» в пресс-службе банка.
На момент публикации невозможно зайти в банковское и инвестиционное приложения компании.
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