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Набиуллина и Греф поспорили о конкуренции в банковском секторе
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Набиуллина и Греф поспорили о конкуренции в банковском секторе
Финансы, 12:55
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Набиуллина и Греф поспорили о конкуренции в банковском секторе
По мнению главы Сбербанка, госбанк с долей рынка почти 50% — не препятствие для конкуренции и развития финансовых технологий, а драйвер. Глава ЦБ, напротив, не считает хорошей ситуацию с конкуренцией в секторе
Герман Греф (слева) и ​Эльвира Набиуллина (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В банковском секторе две проблемы, которые могут помешать развитию финансовых технологий, — это большая доля государства и размер участников, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии форума инновационных технологий в Сочи, передает корреспондент РБК.

По ее мнению, именно вторая проблема в большей степени влияет на развитие финансовых технологий. «Потому что финансовые технологии, если мы говорим о платформенных решениях по созданию экосистем, они требуют крупных инвестиций», — отметила Набиуллина. «Мы видим, что одиночное плавание в океан цифровых технологий под силу только крупным», — заявила глава ЦБ.
По мнению ЦБ, ситуация усугубляется и кадровым дефицитом — квалифицированные кадры быстро покупаются крупными участниками.

По мнению ЦБ, самым сбалансированным подходом в решении этой проблемы является создание тех инфраструктурных элементов, которые важны всем участникам рынка, под эгидой государства, а часть решения отдается уже самому рынку. По мнению Набиуллиной, общенациональный элемент инфраструктуры — создание единой биометрической системы, оператором которой является «Ростелеком», и системы быстрых платежей, оператор которой — сам ЦБ. «Это, мы считаем, должно делаться как общенациональная инфраструктура, к которой должны подключаться все, а дальше финансовые институты должны конкурировать на базе сервисов», — пояснила Набиуллина.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, крупнейший госбанк не является препятствием для рынка, а является, наоборот, его драйвером. Что касается инфраструктурных проектов, в которых участвует государство, то Греф — сторонник подхода развития «снизу вверх», а не «сверху вниз». «Вопрос, какую проблему мы решаем. У нас что, есть проблемы с развитием финансового сектора? У нас есть проблемы с p2p-платежами? У нас с этим нет проблем», — отметил он. По мнению Грефа, сегодня эта функциональность в российском рынке одна из лучших в мире. Он добавил, что для входа на рынок системы платежей не требуется огромных инвестиций, и возникновение маленьких игроков на рынке p2p доказывает это. По мнению Германа Грефа, толчок от государства нужен в тех сферах, которые не развиваются. Он добавил, что инвестиции — это не самое важное, важное — высокие компетенции в сфере технологий.

«Мы не против инициатив Центрального банка — нам все равно», — заявил глава Сбербанка в ответ на вопрос модератора дискуссии о том, как крупнейший банк России намерен конкурировать с национальными платформами по биометрии и быстрым платежам. Философия Сбербанка в том, чтобы побеждать в конкуренции вне зависимости от внешних обстоятельств, считает Греф. «Мы немного концентрируемся не там. Действия регулятора мы рассматриваем как ограничение. Если сегодня принято решение — мы к нему приспособимся, но ни к чему хорошему это не приводит», — добавил он.

По мнению Грефа, российский рынок очень конкурентный и Сбербанк «далеко не везде первый». «Самое главное — поддержать конкурентную среду, а не выстраивать ограничения», — заключил он.

Набиуллина возразила Грефу насчет хорошей конкуренции в секторе. «Я не очень согласна с мнением Германа Оскаровича о том, что у нас все хорошо с конкуренцией в банковском секторе», — сказала глава ЦБ. По ее словам, в банковском секторе России есть исторические проблемы, и критика того, что в результате оздоровления сектора увеличилась доля государства, обоснована. «Мы очень надеемся, что финансовые технологии вскроют эту систему и разовьют конкуренцию. Все крупные игроки являются технологическими лидерами и двигают рынок вперед, но ЦБ бы хотел создать равные условия конкуренции для всех. Без финансовых технологий невозможно для всех достичь самых удаленных уголков и проникновения туда банковских услуг», — заключила Набиуллина.

Участвовавший в пленарной сессии председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен также считает, что регуляторные ограничения не убивают конкуренцию, а развивают. «Борьба с банком, который сегодня имеет 50% рынка, — это поощрение конкуренции, а не ограничение», — отметил он.

Инициативы ЦБ — это не ограничения, а возможности для рынка, согласен и глава Росбанка Илья Поляков. По его словам, платформа платежей Сбербанка является огромным конкурентным преимуществом для него, поэтому система быстрых платежей на базе ЦБ откроет конкуренцию на рынке и улучшит ценообразование.

Основатель и глава Тинькофф Банка Олег Тиньков, в свою очередь, поддержал Германа Грефа. По его мнению, национальная биометрическая платформа и система единых платежей не даст потребителю новых смыслов и ценностей. «Хорошо, пока есть Герман Оскарович Греф, и сегодня он ведет сдержанную политику, не покупает банки, не демпингует по продуктам», — добавил Тиньков. «А представьте, мы все не вечны, завтра Германа Оскаровича нет в Сбербанке, либерального, продвинутого, умного менеджера. Что происходит? Вот придет туда непонятно кто, и все, и действительно мы все накрылись», — заключил глава Тинькофф Банка.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Герман Греф , Эльвира Набиуллина , конкуренция
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