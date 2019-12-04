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Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»
Сын главы Сбербанка Олег Греф нашел новую работу. Он перешел в компанию А1, входящую в «Альфа-Групп». А1, в частности, ищет активы беглого банкира Георгия Беджамова и сопровождает споры «Росгосстраха» с бывшими собственниками
Олег Греф и Герман Греф (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель. Ранее о возможном назначении Грефа написал Telegram-канал «Незыгарь».

А1 вместе с «Альфа-банком» и X5 Retail Group входит в холдинг «Альфа-Групп», она работает на рынке специальных ситуаций: инвестирует в компании, находящиеся в сложной финансовой ситуации или в состоянии корпоративных конфликтов, ищет активы и денежные средства, представляет стороны в этих конфликтах. Например, А1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов занимается поиском активов бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, уехавшего из России после отзыва лицензии у банка, и его сестры Ларисы Маркус. А1 также сопровождает судебные процессы «Росгосстраха», перешедшего под контроль государства, с бывшими собственниками (до 2017 года основным бенефициаром РГС был Данил Хачатуров).

Олег Греф присоединяется к А1 в качестве управляющего директора, сообщил представитель компании. «За последнее время мы значительно расширили круг проектов, в которых принимаем участие. Мы считаем, что появление в нашей команде специалиста такого уровня положительно скажется на работе А1», — заявил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, чьи слова передала пресс-служба компании.

Олег Греф, по словам Елинсона, «обладает всеми качествами, которые необходимы для реализации долгосрочной стратегии на рынке специальных ситуаций и управления портфельными компаниями». «Я рад присоединиться к компании А1. У нее много проектов, в которых можно реализовать накопленный мной опыт», — заявил сам Греф через представителя А1.

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Олег Греф родился в 1982 году, учился на юриста в СПбГУ и МГУ. В 2000-х работал сначала в Credit Suisse First Boston, затем — в Deutsche Bank AG London. С 2009 по 2017 год Греф работал в оценочно-консалтинговой компании «НЭО-Центр» Артема Аветисяна, а затем перешел в консалтинговую компанию Brayne на должность управляющего партнера.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Альфа-Групп», А1, Олег Греф
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