АСВ заберет у осужденного экс-банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Деньги от продажи лондонской квартиры экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной в России за хищение 113 млрд руб., перейдут ее российским кредиторам, решил суд Нью-Йорка. АСВ назвало вердикт прецедентом в своей практике

Лариса Маркус (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Конкурсный управляющий в деле о личном банкротстве бывшего президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус заберет $4,2 млн, которые были получены от продажи ее лондонской квартиры в жилом комплексе Albert Court и хранились в США. Такое решение 23 октября принял суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка, с постановлением которого ознакомился РБК. Основным претендентом на эти средства является ВПБ как главный кредитор Маркус. Банкротством банка, лишившегося лицензии в 2016 году, занимается Агентство по страхованию вкладов.

Маркус была признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы от 25 мая 2017 года. Конкурсным управляющим был назначен Юрий Рожков. В августе 2017 года Маркус приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за хищение более 113,5 млрд руб. из ВПБ. Такую же сумму она должна Внешпромбанку.

Нью-йоркский суд установил, что по российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее впоследствии выплачиваются деньги кредиторам). Суд подчеркивает, что передача активов Маркус управляющему должна завершиться в течение 14 дней, однако для вывода денег из американской юрисдикции потребуется дополнительное судебное решение.

Конкурсный управляющий ищет активы Маркус за рубежом для их продажи и погашения долга в России. Чтобы получить эти активы в управление, ему потребовалось признание российской процедуры банкротства в иностранных юрисдикциях — в США, где у Маркус, по информации конкурсного управляющего, есть «активы на миллионы долларов», и Великобритании — из-за лондонской квартиры Маркус. Соответствующие решения были получены еще весной.

20 мая юристы, представляющие Маркус, раскрыли информацию о том, что ее квартира в Лондоне продана за $5,25 млн, а средства от продажи переведены на банковский счет траста Маркус LM Trust в Нью-Йорке, говорится в решении суда Нью-Йорка. Маркус держала часть своих американских активов в трасте LM Trust, учрежденном в 2011 году. Доверительным соуправляющим траста был Илья Быков — бухгалтер Маркус, он же распоряжается ее активами в Великобритании, пока сама Маркус находится в российской тюрьме. $3 млн из суммы, вырученной от продажи квартиры, Быков перевел на банковский счет еще одной фирмы, принадлежащей Маркус, 550 Park Avenue LLC. Средства на счетах Маркус заморожены судом.