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АСВ заберет у осужденного экс-банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Деньги от продажи лондонской квартиры экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной в России за хищение 113 млрд руб., перейдут ее российским кредиторам, решил суд Нью-Йорка. АСВ назвало вердикт прецедентом в своей практике
Лариса Маркус (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Конкурсный управляющий в деле о личном банкротстве бывшего президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус заберет $4,2 млн, которые были получены от продажи ее лондонской квартиры в жилом комплексе Albert Court и хранились в США. Такое решение 23 октября принял суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка, с постановлением которого ознакомился РБК. Основным претендентом на эти средства является ВПБ как главный кредитор Маркус. Банкротством банка, лишившегося лицензии в 2016 году, занимается Агентство по страхованию вкладов.

Маркус была признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы от 25 мая 2017 года. Конкурсным управляющим был назначен Юрий Рожков. В августе 2017 года Маркус приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за хищение более 113,5 млрд руб. из ВПБ. Такую же сумму она должна Внешпромбанку.

Нью-йоркский суд установил, что по российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее впоследствии выплачиваются деньги кредиторам). Суд подчеркивает, что передача активов Маркус управляющему должна завершиться в течение 14 дней, однако для вывода денег из американской юрисдикции потребуется дополнительное судебное решение.

Конкурсный управляющий ищет активы Маркус за рубежом для их продажи и погашения долга в России. Чтобы получить эти активы в управление, ему потребовалось признание российской процедуры банкротства в иностранных юрисдикциях — в США, где у Маркус, по информации конкурсного управляющего, есть «активы на миллионы долларов», и Великобритании — из-за лондонской квартиры Маркус. Соответствующие решения были получены еще весной.

20 мая юристы, представляющие Маркус, раскрыли информацию о том, что ее квартира в Лондоне продана за $5,25 млн, а средства от продажи переведены на банковский счет траста Маркус LM Trust в Нью-Йорке, говорится в решении суда Нью-Йорка. Маркус держала часть своих американских активов в трасте LM Trust, учрежденном в 2011 году. Доверительным соуправляющим траста был Илья Быков — бухгалтер Маркус, он же распоряжается ее активами в Великобритании, пока сама Маркус находится в российской тюрьме. $3 млн из суммы, вырученной от продажи квартиры, Быков перевел на банковский счет еще одной фирмы, принадлежащей Маркус, 550 Park Avenue LLC. Средства на счетах Маркус заморожены судом.

Что есть у Маркус

C 2008 по 2015 год Маркус приобрела апартаменты на Манхэттене за более чем $16 млн, они принадлежали либо ей напрямую, либо ее компаниям LM Realty, говорится в решении суда Нью-Йорка. Впоследствии они перешли в собственность панамского офшора Larmar Foundation, учрежденного Маркус. Речь идет о квартирах 20A, 23H и 24С в кондоминиуме Setai на Броуд-стрит, 40, расположенном практически по соседству с Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE). По всем трем квартирам поданы иски об их взыскании. У Маркус была еще одна квартира — 31В, но она обременена ипотекой в HSBC, свидетельствуют материалы из суда Нью-Йорка, опубликованные на федресурсе Рожковым.

Помимо имущества за рубежом у Маркус в России два дома площадью более 500 кв. м и земельный участок площадью более 3 тыс. кв. м в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Подмосковья (оценены в 103 млн руб.) и квартира на второй Фрунзенской улице в Москве площадью 159 кв. м. (163,6 млн руб.), свидетельствуют материалы конкурсного управляющего.

«Выплаты кредиторам из конкурсной массы Ларисы Маркус до настоящего времени не осуществлялись», — говорит представитель АСВ.

А1 — инвестиционное подразделение Альфа-групп, которое было нанято АСВ для поиска активов Маркус и ее брата, бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, пока считает преждевременным раскрытие информации об имуществе Маркус. Летом А1 запустило рекламную кампанию, предложив вознаграждение за сведения об их имуществе. «Мы общаемся с широким кругом заинтересованных лиц и в периметре обсуждаемых активов в том числе есть имущество, которое можно ассоциировать с Ларисой Ивановной», — отметил представитель А1.

Представитель АСВ назвал определение суда Нью-Йорка о передаче средств российскому конкурсному управляющему «прецедентным» в практике агентства, занимающегося банкротством многих банков, у которых ЦБ отозвал лицензии. РБК направил запрос защитнику фонда Маркус.

Представитель нанятого АСВ А1 отметил, что другие активы Маркус, в том числе ее недвижимое имущество в США, являются предметом будущих разбирательств. На них тоже будет обращено взыскание после получения соответствующих судебных решений, рассчитывает он.

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Имущество должника за рубежом легче всего включить в состав конкурсной массы по российскому банкротству в юрисдикциях тех государств, с которыми существуют соглашения о сотрудничестве в указанной сфере, обращает внимание партнер PB Legal Алан Байрамкулов. «Практика признания российских банкротств в отсутствие подобных соглашений тем не менее существует, что, безусловно, представляет положительное явление, поскольку позволяет сформировать единую конкурсную массу, благодаря чему достигается равенство кредиторов из различных юрисдикций», — отмечает он.

«Далеко не каждое дело в англо-саксонской правовой системе образует прецедент», — напоминает партнер «А2 Адвокаты» Михаил Александров, но вынесенное решение, безусловно, будет неоспоримым фактом для будущих решений судов по активам определенного должника. «Хотя это и не прецедент, в будущих процессах можно будет ссылаться на решение суда в рамках концепции persuasive authority. Это примерно как «авторитетное мнение». Оно не обязательно, но может быть учтено», — объясняет Александров, отмечая, что АСВ научилось «дотягиваться» до зарубежных активов бывших банкиров.

По стопам брата

Брат Ларисы Маркус Георгий Беджамов уехал из России и сейчас проживает в Великобритании, где Высокий суд Лондона арестовал его активы в пределах $1,75 млрд. Внешпромбанк входил в топ-50 российских банков, а его клиентами были в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. ЦБ оценил дыру в рухнувшем банке в 200 млрд руб. РБК подробно писал о том, как Беджамов пытался скрыть свои активы в Великобритании с помощью офшоров.

Автор: Павел Казарновский
Теги: АСВ, банкир, Лариса Маркус, Внешпромбанк
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