Эксперты усомнились в наличии в России «армии» из миллионов дропперов

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В России с высокой долей вероятности действуют несколько сотен тысяч дропперов, однако цифры в 2–3 млн завышены, заявили опрошенные РБК эксперты.

Дропперы — это подставные лица, занимающиеся выводом и обналичиванием уже похищенных средств. Накануне «Независимая газета» сообщила со ссылкой на экспертов, что в России могут действовать от 500 тыс. до 3 млн дропперов.

«Это очень большие числа, которые вряд ли возможны в реальности. Несколько сотен тысяч человек, которые этим занимаются, — это огромная армия людей, которую можно выследить. Но этого не происходит в таких масштабах. Звучит маловероятно», — заявил РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он добавил, что эти цифры не подтверждаются косвенными данными, к примеру, возбужденными уголовными делами.

«Это безумные, нереалистичные, взятые с потолка числа, которые не подкрепляются уголовными делами. Таких чисел нет», — сказал он.

Логичным шагом Муртазин считает оценку действующего в стране рынка запрещенных веществ.

«То есть оценить количество дропперов мы можем в том числе с точки зрения того, что они доставляют. Но это настолько закрытый рынок, что посчитать его невозможно, поэтому оценки очень сильно разнятся», — заключил эксперт.

С Муртазиным согласился руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: оценку в 2–3 млн дропперов он также назвал завышенной.

«Вообще невозможно этих людей точно подсчитать. Это правонарушения, которые не всегда очевидны, не всегда их можно отследить. Не знаю, какая инстанция, какая организация могла бы собрать всю информацию обо всех операциях и людях, которые этим занимаются», — отметил специалист.

Ульянов упомянул оценки «Сбера» и Центробанка относительно количества дропперов. По информации первого, в стране на апрель 2022 года их насчитывалось до 500 тыс. Зампред Банка России Герман Зубарев в январе 2024 года также приводил данные о сотнях тысяч реквизитов дропперских счетов в базе регулятора.

Такие организации, по словам Ульянова, могут классифицировать операции и выявлять правонарушения, а потому — делать оценки.

«Но опять же через них не все эти операции проходят. Плюс есть очень большой теневой сегмент, например, криптовалюты. Они вообще нигде не отсвечивают: ни на «радарах» правоохранительных органов, ни в банках, ни в финансовых организациях», — заключил эксперт.