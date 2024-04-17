 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты усомнились в наличии в России «армии» из миллионов дропперов

Аналитик Муртазин: наличие в России армии из 3 млн дропперов маловероятно
Фото: fizkes / Fotodom / Shutterstock
Фото: fizkes / Fotodom / Shutterstock

В России с высокой долей вероятности действуют несколько сотен тысяч дропперов, однако цифры в 2–3 млн завышены, заявили опрошенные РБК эксперты.

Дропперы — это подставные лица, занимающиеся выводом и обналичиванием уже похищенных средств. Накануне «Независимая газета» сообщила со ссылкой на экспертов, что в России могут действовать от 500 тыс. до 3 млн дропперов.

Набиуллина заявила, что ЦБ «пока бьет мошенников по хвостам»
Финансы
Эльвира Набиуллина

«Это очень большие числа, которые вряд ли возможны в реальности. Несколько сотен тысяч человек, которые этим занимаются, — это огромная армия людей, которую можно выследить. Но этого не происходит в таких масштабах. Звучит маловероятно», — заявил РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он добавил, что эти цифры не подтверждаются косвенными данными, к примеру, возбужденными уголовными делами.

«Это безумные, нереалистичные, взятые с потолка числа, которые не подкрепляются уголовными делами. Таких чисел нет», — сказал он.

Логичным шагом Муртазин считает оценку действующего в стране рынка запрещенных веществ.

«То есть оценить количество дропперов мы можем в том числе с точки зрения того, что они доставляют. Но это настолько закрытый рынок, что посчитать его невозможно, поэтому оценки очень сильно разнятся», — заключил эксперт.

С Муртазиным согласился руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: оценку в 2–3 млн дропперов он также назвал завышенной.

«Вообще невозможно этих людей точно подсчитать. Это правонарушения, которые не всегда очевидны, не всегда их можно отследить. Не знаю, какая инстанция, какая организация могла бы собрать всю информацию обо всех операциях и людях, которые этим занимаются», — отметил специалист.

Ульянов упомянул оценки «Сбера» и Центробанка относительно количества дропперов. По информации первого, в стране на апрель 2022 года их насчитывалось до 500 тыс. Зампред Банка России Герман Зубарев в январе 2024 года также приводил данные о сотнях тысяч реквизитов дропперских счетов в базе регулятора.

Такие организации, по словам Ульянова, могут классифицировать операции и выявлять правонарушения, а потому — делать оценки.

«Но опять же через них не все эти операции проходят. Плюс есть очень большой теневой сегмент, например, криптовалюты. Они вообще нигде не отсвечивают: ни на «радарах» правоохранительных органов, ни в банках, ни в финансовых организациях», — заключил эксперт.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
новости отмывание средств наркотики
Материалы по теме
Набиуллина заявила, что ЦБ «пока бьет мошенников по хвостам»
Финансы
Эксперты объяснили схему мошенников, которые представляются мошенниками
Общество
Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
В Калужской области упал зонд Общество, 19:32
«Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30% Инвестиции, 19:27
Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира в Штутгарте Спорт, 19:24
Почему в ЕС активизировалась дискуссия об абортах Политика, 19:16
Курс биткоина упал ниже $60 тыс. Что дальше Крипто, 19:12
Губернатор попросил Путина ограничить дачную амнистию в зонах подтопления Недвижимость, 19:07
«Ростов» без Карпина обыграл «Урал» в полуфинале Кубка России Спорт, 19:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Первый с ноября гол Смолова помог «Динамо» победить «Оренбург» в Кубке Спорт, 18:58
Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года Финансы, 18:55
Во втором регионе подняли выплаты заключившим контракт до ₽1 млн Политика, 18:54
В Уэльсе произошел взрыв на заводе крупнейшей военной компании Британии Общество, 18:49
Глава Ассоциации банков рассказал, как мошенники почти обманули его жену Общество, 18:44
Минюст внес «Фонд Бориса Немцова» в реестр нежелательных Политика, 18:30
Не более 15 минут на встречу: фишки командной работы от опытного продакта Pro, 18:26