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Альфа-банк нашел нового амбассадора вместо Ивана Урганта

Новым амбассадором Альфа-банка вместо Ивана Урганта станет рэпер Баста
Новым лицом рекламной кампании Альфа-банка станет рэпер Баста. До этого им был телеведущий Иван Ургант, который пока так и не вернулся в эфир федерального телевидения
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 002,49 -0,67% Купить
Баста
Баста (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Новым амбассадором Альфа-банка станет рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, сообщил РБК представитель банка.

По его словам, Баста уже давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель. «Героем большой имиджевой кампании стал Баста. Он давний друг «Альфы», нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — сказал директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов, чьи слова приводятся в сообщении кредитной организации.

С 2020 года амбассадором Альфа-банка был телеведущий Иван Ургант. «Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах», — сказал РБК представитель банка. Баста в 2019 году стал амбассадором банка «Открытие», но в 2022 году банк был присоединен к ВТБ, а в 2024 году в ВТБ начнут переходить его клиенты.

Основной проект Урганта — запущенное в 2012 году телевизионное шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» — перестал выходить в эфир в феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Сам Ургант выступил с антивоенным заявлением, Baza писала о его эмиграции из России, но впоследствии ведущий вернулся в страну. Вскоре после начала спецоперации федеральные каналы убрали из своего эфира рекламу банка «Уралсиб» с участием другого ведущего — Максима Галкина (в сентябре прошлого года был признан иностранным агентом), также выступившего против нее. Представитель Альфа-банка тогда сообщил, что в отношении рекламы с Ургантом информации о снятии с эфира от каналов не было.

«Первый канал» несколько раз опровергал закрытие «Вечернего Урганта» и объяснял отсутствие новых выпусков тем, что временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи. В апреле на вопрос, вернется ли он на «Первый канал», телеведущий ответил: «Конечно, вернусь».

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Альфа-Банк Баста Иван Ургант
Иван Ургант фото

Иван Ургант

актер, телеведущий, музыкант, шоумен

16 апреля 1978 года
Василий Баста / Вакуленко фото

Василий Баста / Вакуленко

рэп-исполнитель, продюсер, автор песен

20 апреля 1980 года

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