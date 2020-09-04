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Финансы ,  
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Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца

В ходе торговой сессии в цене сильно потеряли акции американских IT-гигантов, таких как Apple, Google, Microsoft и Tesla. По мнению экспертов, рано или поздно этого стоило ожидать
NASDAQ NASDAQ 11 458,1 -4,96%
Dow Jones DJIA 28 292,73 -2,78%
Tesla TSLA $390,26 -11,62% Купить
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Ключевые американские индексы завершили торги в четверг, 3 сентября, резким падением, свидетельствуют данные торгов. Рынок испытал самые сильные потрясения за последние три месяца.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,79%, до 28 289,63 пункта.

Индекс NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11 458,10 пункта.

Индекс S&P 500 снизился на 3,52%, до 3454,89 пункта.

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Во время торговой сессии существенно потеряли в цене акции американских IT-гигантов, которые последнее время показывали уверенный рост. Так, ценные бумаги компании Apple упали на 7,9%, Google — на 5%, Tesla — более чем на 9% Microsoft — на 6,19%, Facebook — на 3,76%, Amazon — на 5,4%, General Electric — 1,71%.

Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI понизилась на 0,12%, до $41,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала на 0,73%, до $43,75.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что крупные технологические компании первыми начали восстанавливаться после периода пандемии; в целом их котировки росли с марта, несмотря на наихудшие условия в экономике за последние десятилетия. По мнению опрошенных изданием инвесторов, «это ралли не могло продолжаться непрерывно».

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Фото: Олег Яковлев / РБК

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Как заявила WSJ инвестиционный директор компании Bessemer Trust Холли Mакдональд, снижения стоимости акций компаний можно было ожидать и теперь ситуация на рынке станет более предсказуемой. «В условиях, когда участники рынка продолжают анализировать информацию, касающуюся последствий пандемии для экономики, а также такие факторы, как разработка вакцины и предстоящие выборы, можно ожидать, что будут такие сессии, когда на рынке не будет наблюдаться уверенного роста», — считает она.

Старший экономист компании Capital Economics Эндрю Хантер, ралли на бирже, которое продолжалось на протяжении нескольких месяцев, сновывалось на ожиданиях того, что положение дел в экономике будет быстро улучшаться, однако сейчас этот процесс замедлился.

Автор: Михаил Юшков
Теги: фондовые индексы, NASDAQ, Dow Jones, S&P
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