Основные индексы США продемонстрировали худшие показатели за три месяца

В ходе торговой сессии в цене сильно потеряли акции американских IT-гигантов, таких как Apple, Google, Microsoft и Tesla. По мнению экспертов, рано или поздно этого стоило ожидать

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Ключевые американские индексы завершили торги в четверг, 3 сентября, резким падением, свидетельствуют данные торгов. Рынок испытал самые сильные потрясения за последние три месяца.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,79%, до 28 289,63 пункта.



Индекс NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11 458,10 пункта.



Индекс S&P 500 снизился на 3,52%, до 3454,89 пункта.

Во время торговой сессии существенно потеряли в цене акции американских IT-гигантов, которые последнее время показывали уверенный рост. Так, ценные бумаги компании Apple упали на 7,9%, Google — на 5%, Tesla — более чем на 9% Microsoft — на 6,19%, Facebook — на 3,76%, Amazon — на 5,4%, General Electric — 1,71%.

Стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки WTI понизилась на 0,12%, до $41,32 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала на 0,73%, до $43,75.