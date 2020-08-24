Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из индекса S&P 500

Московская биржа запустила торги иностранными компаниями из фондового индекса S&P 500. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Отмечается, что торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи. Дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте — по американским бумагам в долларах США. До конца года список доступных инструментов будет увеличен до 50 акций. В дальнейшем Московская биржа планирует расширять список доступных инструментов.

Как ранее сообщил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, до конца лета планируется запустить торги акциями наиболее ликвидных бумаг S&P, а в середине осени еще 25 бумаг. По словам Блохина, всего на первом этапе запустит 50 бумаг. Торги пройдут в рублях.

Блохин добавил, что в рамках российского законодательства Мосбиржа будет инициатором по листингу бумаг как организатор торгов.

Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич пояснил, что биржа будет наблюдать за активностью клиентов и на основе этого будет добавлять новые акции.