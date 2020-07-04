Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Они же опускаются в связи с ускорившимся ростом числа заразившихся COVID-19 в США, а также на фоне сообщений об угрозе Саудовской Аравии вновь начать ценовую войну на нефтяном рынке

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 23:07 мск вырос на 84 коп., до 71,39 руб., курс евро — на 94 коп., до 80,2675 руб., следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов доллар поднимался до 71,6675 руб. — максимума с 25 мая, евро — до 80,5775 руб., максимума с 6 мая.

Рубль начать снижаться против доллара и евро на фоне снижения цен на нефть. Нефть марки Brent с продажей в сентябре подешевела на 0,86%, до $42,77 за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась на 0,37%, до $40,28, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США. В частности, накануне, 2 июля, в США был установлен антирекорд по числу новых заразившихся за день — за сутки в стране коронавирус выявили у более 50 тыс. человек, по данным проекта COVID Tracking Project.