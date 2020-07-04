Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
В Берлине переименуют станцию метро из-за «расистского» названия Общество, 00:22 Курс рубля упал до минимума с конца мая Финансы, 00:14 В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом Общество, 00:12 В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги Общество, 00:05 Жизнь по средствам: как студент создал крупнейшую на Западе доставку еды Pro, 00:01 Станет ли «Зенит» чемпионом. Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 В России утвердили порядок наблюдения взрослых онкопациентов Общество, 00:00 Суд перенес выбор меры пресечения фигурантам дела о хищении 40 млн руб. Общество, 03 июл, 23:48 Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке Общество, 03 июл, 23:40 Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года Общество, 03 июл, 23:25 Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей Общество, 03 июл, 23:00 Титов допустил последствия для устроивших «катавасию» бизнесмену Зотову Общество, 03 июл, 22:47 Власти Красногорска сообщили о подтоплениях в нескольких районах города Общество, 03 июл, 22:44 Владелец «Ведомостей» ответил на требования профсоюза газеты Технологии и медиа, 03 июл, 22:29
Финансы ,  
0 

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Они же опускаются в связи с ускорившимся ростом числа заразившихся COVID-19 в США, а также на фоне сообщений об угрозе Саудовской Аравии вновь начать ценовую войну на нефтяном рынке
Доллар/Рубль USD/RUB ₽71,370 +1,16% Купить
Евро/Доллар EUR/USD $1,125 +0,12% Купить
Курс доллара ЦБ USD ₽70,500 -0,03%
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 23:07 мск вырос на 84 коп., до 71,39 руб., курс евро — на 94 коп., до 80,2675 руб., следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов доллар поднимался до 71,6675 руб. — максимума с 25 мая, евро — до 80,5775 руб., максимума с 6 мая.

Рубль начать снижаться против доллара и евро на фоне снижения цен на нефть. Нефть марки Brent с продажей в сентябре подешевела на 0,86%, до $42,77 за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась на 0,37%, до $40,28, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США. В частности, накануне, 2 июля, в США был установлен антирекорд по числу новых заразившихся за день — за сутки в стране коронавирус выявили у более 50 тыс. человек, по данным проекта COVID Tracking Project.

Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года
Экономика
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Помимо этого, влияние на стоимость нефти могло оказать и заявление саудитов. По данным WSJ, они пообещали начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены соглашения по сокращению добычи нефти не компенсируют несоблюдение квот.

Это произошло после того, как саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд поставил ультиматум Анголе и Нигерии, потребовав от представителей этих стран озвучить четкий план по сокращению добычи нефти. Однако те сообщили, что не готовы взять на себя конкретные обязательства по ограничению объемов производства. Тогда Саудовская Аравия в ответ заявила о готовности вновь начать продавать нефть по сниженной цене, что нанесет ущерб экономикам Анголы и Нигерии, сообщила WSJ.

Автор: Виктория Полякова
Теги: курс рубля
Материалы по теме
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Финансы
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter