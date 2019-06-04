ВЭБ решил занять 300 млрд руб. в рублях, юанях и иенах

Займам препятствуют санкции США и Европа ввели секторальные санкции против ВЭБа и его дочерних структур в 2014–2015 годах. Санкции больше не позволяют госкорпорации привлекать капитал за рубежом, например через выпуск еврооблигаций. ВЭБ постепенно гасит ранее выпущенные бумаги, объем евробондов корпорации сократился в 2018 году до 372 млрд с 423 млрд руб. в 2017 году, следует из отчетности по МСФО за прошлый год. ВЭБ все меньше занимает у банков из ОЭСР: в 2018 году кредиты и прочие средства банков стран ОЭСР в ВЭБе сократились до 58,7 млрд с 119 млрд руб. За 2018 год в странах ОЭСР ВЭБ занял всего 0,8 млрд руб. В то же время от банков из стран, не входящих в ОЭСР, госкорпорация привлекла 71,2 млрд руб., в том числе и в китайских юанях, но объем займов именно в этой валюте не раскрывается.

Государство ежегодно снабжает госкорпорацию субсидиями, чтобы ВЭБ мог обслуживать свой иностранный долг, частично ВЭБ платил сам. «И к концу каждого года, когда у нас утверждался бюджет, кредиторы испытывали крайнюю нервозность [по поводу того], не допустит ли ВЭБ невыполнения обязательств по своим евробондам? И эта нервозность сказывалась на том, что мы не могли бы занять новых средств у этих же самых кредиторов. Если не показать им, [что] все наши долги обеспечены, трудно выходить за новым привлечением», — говорит Полубояринов. В 2018 году после перехода в ВЭБ первого вице-премьера Игоря Шувалова госкорпорация получила гарантии вливания 300 млрд руб. от государства в виде утвержденного или подписного капитала.

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«Если государство нам дает 300 млрд руб., это 10% [необходимых средств], а 90% нам надо занять», — говорит Полубояринов.

В последние годы возможности ВЭБа для финансирования крупномасштабных проектов были ограничены отсутствием капитала, а приоритетом руководства была работа с проблемными и непрофильными активами, объясняет младший вице-президент, аналитик Moody's Лев Дорф: «Средства господдержки направлялись на покрытие убытков и погашение евробондов». ВЭБ стабилизировался к концу 2018-го — началу 2019 года, отмечает Полубояринов.

ВЭБ и Китай Сейчас у ВЭБа действует рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая на привлечение до 65 млрд юаней (около 600 млрд руб.). Шувалов говорил, что Китай и Россия могут совместно финансировать порядка 70 проектов в рамках проектов «Один пояс — один путь» и «Евразийская интеграция». В сентябре стороны подписали еще одно кредитное соглашение, которое подразумевает выдачу ВЭБу до 12 млрд юаней (114 млрд руб.). Деньги предназначены для финансирования проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс — один путь». ВЭБ не впервые предпринимает попытку займов на азиатских рынках. Например, госкорпорация в прошлом году изучала размещение в Шанхае панда-бондов — облигаций на внутреннем китайском рынке. Однако от планов отказались, так как выпуск обойдется дорого, объяснял зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Правительство не оставит госкорпорацию без помощи, даже если она сможет занимать на внешних рынках. В этом году ВЭБ получил гарантию субсидии на 600 млрд руб. для выплат иностранным инвесторам. «Система построена таким образом, что эти средства будут ВЭБ.РФ гарантированно выделены. Возможно, они не будут востребованы в полном объеме, если рыночная конъюнктура будет благоприятной и у нас появится достаточно своих средств под реализацию проектов», — рассказывает Полубояринов.

Выгодно ли занимать в Азии

Нельзя с уверенностью сказать, что привлечение в юанях для конкретных проектов в России окажется выгодным, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. «Если занимать в юанях, либо должны быть проекты, которые финансируются в юанях, либо юань надо переворачивать в другие валюты, которые ВЭБ будет использовать в рамках своей деятельности, например фабрики проектного финансирования», — говорит эксперт.

В ситуации, когда секторальные санкции ограничивают доступ к западным долговым рынкам, логично искать и привлекать альтернативные источники финансирования, указывает Дорф: «ВЭБ может привлекать деньги у азиатских инвесторов, в том числе и под совместные проекты, тем более что у ВЭБа есть опыт сотрудничества с крупными азиатскими банками». Впрочем, «обычно, если банк находится на локальном рынке и если он хочет финансировать проекты в рублях, более логично занимать рубли», отмечает Лопатин.