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ЦБ предупредил о маскировке финансовых пирамид под ICO
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ЦБ предупредил о маскировке финансовых пирамид под ICO
Финансы, 16:29
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ЦБ предупредил о маскировке финансовых пирамид под ICO
По словам главы департамента ЦБ Валерия Ляха, мошенничества с первичным размещением токенов являются не чисто российской, но международной проблемой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О проведении первичного размещения токенов (Initial coin offering, ICO) нередко объявляют мошенники, фактически речь идет о маскировке под ICO новых финансовых пирамид, предупредил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Сейчас значительная часть финансовых пирамид действительно маскируется под ICO, это проблема в первую очередь не внутрироссийская, это международная проблема, связанная еще и с тем, что фактически идет оказание трансграничных псевдофинансовых услуг», — сказал Лях журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Представители Банка России уже не раз высказывали опасения относительно рисков оборота криптовалют, сравнивая их с финансовой пирамидой.

«Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде активно подогревается высокой доходностью», — говорил в октябре 2017 года первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. «Мы считаем, что для наших граждан использование таких криптовалют в качестве объектов для инвестирования несет неоправданно повышенный риск», — добавлял он.

Cоветник международного секретаря IDACB (Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна) Юлия Хренова полагает, что опасения представителей ЦБ «значительно преувеличены», однако советует инвесторам внимательнее относиться к выбору ICO, в которое они намерены вложиться.

«Проекты ICO, направленные на сбор средств без каких-либо гарантий и выходных продуктов, сильно выделяются на фоне проектов реальных и жизнеспособных. Основными маркерами надежных проектов служат длительность существования до выхода на ICO, пошаговые и подробные дорожные карты с техническими параметрами, наличие прототипа продукта и реальные люди в команде проекта. Особо важна прозрачность компании — владельца токенов. У нее должна иметься информация о регистрации. Кроме того, необходимо обращать внимание на проведение листинга на надежных биржах и сертификацию международных ассоциаций», — пояснила РБК Юлия Хренова.

Ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев сравнивал мошенничество в сфере криптовалют со строительством пирамид, к которым у россиян, по мнению аналитика, есть предрасположенность.

«Мошенники рассказывают о том, что такое криптовалюты и биткоины, обещают доходность в несколько сот процентов годовых и собирают у людей деньги. Первым вкладчикам отдаются проценты, тема набирает популярность, а в итоге получается классическая пирамида. И в данном случае не столь важно, каким образом привлекают людей — сервисы облачного майнинга, депозиты или что-либо еще. Смысл пирамиды всегда в высоких процентах и выплатах первым вкладчикам», — говорил Деев.

Сооснователь криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис в ноябре 2017 года в разговоре с корреспондентом РБК признал рискованность инвестиций в криптовалюты. В то же время он не согласился с тезисом, что криптовалюты — это та же пирамида.

«Когда мы говорим о криптовалютах, необходимо понимать, что мы говорим не только про спекуляции на курсе. Все-таки за многими проектами, связанными с криптовалютами и ICO, стоят технологии: распределенное хранение данных, приложения для торговли, платежные инструменты», — говорит Смеркис.

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Глава группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов компании Deloitte СНГ Артем Толкачев говорил, что на рынке криптовалют царит «массовая истерия», а вокруг ICO надулся финансовый пузырь, который в ближайшее время лопнет.

Однако, по мнению блокчейн-консультанта и представителя блокчейн-платформы Lisk в России Дениса Смирнова, говорить о схлопывании пузыря преждевременно. «Сейчас у эмитентов нет почти никаких юридически регулируемых отношений с инвесторами: с одной стороны, это дает инвесторам возможность получить сверхприбыль, а с другой — оставляет большой простор для мошенничества. Но до тех пор, пока рынок не начнут регулировать, мы увидим еще много успешных ICO», — говорил Смирнов.

В конце декабря 2017 года стало известно, что​ Минфин и Банк России подготовили законопроект о регулировании ICO. В документе в основном оговариваются вопросы регулирования ICO, так как, по словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, именно в этой сфере велика опасность для граждан попасть в руки мошенников.

20 марта проект закона «О цифровых финансовых активах» был внесен в Госдуму. Согласно документу, решение по ограничению суммы приобретения токенов лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, будет приниматься ЦБ «с целью обеспечения защиты неквалифицированных инвесторов».

По подсчетам экспертов исследовательской компании Autonomous, только в первом полугодии 2017 года финтех-стартапы привлекли $1,27 млрд, продавая криптовалюты в рамках ICO. В исследовании отмечалось, что за два года объем средств, привлеченных через ICO, вырос почти в 50 раз (в 2014 году он составлял $26 млн).

Позднее эксперты Ernst & Young, проанализировав данные о 372 ICO, заявили, что примерно $400 млн из $3,7 млрд, которые удалось привлечь организаторам выпуска криптовалют, было похищено.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев.
Теги: ЦБ , криптовалюты , ICO , финансовая пирамида
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