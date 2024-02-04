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Финансы ,  
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Как переводы из России в соседние страны резко упали. Инфографика

Объем переводов из России в соседние страны упал за год на 12%

Объем денежных переводов из России в соседние страны упал на 12% по сравнению с предыдущим годом, следует из статистики центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии, которую изучил РБК.

За 2023 год из России в эти четыре государства было отправлено $7,7 млрд. Из них $3,6 млрд — в Армению, $2,3 млрд — в Киргизию, $1,5 млрд — в Грузию, $0,2 млрд — в Казахстан. Объемы переводов начали падать во втором квартале 2023 года и с тех пор не начали расти снова.

Переводы из России в соседние страны упали после рекордного роста
Финансы
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Светлана Денисова
Денежные переводы деньги Россия Армения Казахстан Киргизия
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