Эксперты BCG допустили отказ до 30% россиян от походов в банки

После окончания пандемии около 30% россиян планируют отказаться от походов в банковские отделения или сократить их число, оценили в BCG. Для того чтобы соответствовать запросу клиентов, банкам надо перестраивать модель работы

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Около 30% россиян планируют сократить число походов в отделения банков или вовсе отказаться от их посещения даже после окончания пандемии. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании BCG «Полностью цифровой розничный банк», поступившем в РБК.

«Россия остается одним из самых передовых рынков в мире с точки зрения цифровых услуг. <...> Уже сейчас 30% россиян планируют сократить число или вовсе отказаться от походов в отделения даже после окончания пандемии. Это очень серьезный сигнал для всей индустрии — пора перестраивать операционную модель. Ведь в мире, где клиент не хочет появляться в отделении, победит тот, кто сможет эффективно с ним взаимодействовать в полностью удаленном и цифровом формате», — заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Ишков (его слова приводятся в сообщении BCG). Для сравнения: во всем мире число тех, кто пользуется услугами отделений, за время пандемии снизилось на 12%.

Исследование BCG построено на данных аналитической системы REBEX, которая измеряет влияние COVID-19 на поведение потребителей розничных банковских услуг с помощью специальных регулярных опросов на 30 рынках. В текущем опросе участие приняли 11,6 тыс. банковских клиентов в 25 странах, в том числе в России — 659 респондентов.

Как пандемия сказалась на банках

В связи с пандемией все больше клиентов по всему миру переходят на новые типы обслуживания, поэтому банкам следует ускорить темпы цифровизации услуг, чтобы улучшить качество работы с клиентами и оптимизировать затраты, считают аналитики BCG: «Банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на уровень доходов «до пандемии» — и победят в этой гонке те банки, которые готовы работать в «цифре».