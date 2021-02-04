Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов
Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Сбербанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о «существенном» росте без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк.
По закону «Об исполнительном производстве» кредитная организация должна совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же, но задержка возможна, если у банка появятся сомнения в подлинности документа. В этом случае у него есть право не более чем на семь дней остановить проведение операции.
На фоне увеличения числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке: на портале banki.ru пользователи преимущественно жалуются на подобные проблемы в ВТБ, но также есть единичные обращения клиентов Росбанка и банка «Зенит».
- Часть бумажных исполнительных листов «являются мошенническими и требуют дополнительной проверки совместно с органами МВД», в связи с чем банк вынужден увеличивать численность сотрудников, занимающихся работой с данными документами, указывает представитель ВТБ, добавляя, что на бумажные обращения приходится менее 1% от общего потока исполнительных документов (Федеральная служба судебных приставов работает с банками в электронном виде). В ВТБ также не исключают, что бумажные исполнительные листы могут содержать ошибки, из-за которых перевод денег банком невозможен.
- Основной массив операций по исполнительным листам сейчас проводится в срок до семи дней, «системных отклонений» нет, сообщил РБК представитель Сбербанка. Он также подтвердил, что банк выявлял среди них поддельные.
- «Намеренно срок проверки исполнительных документов, предъявляемых клиентами, компания не увеличивала», — утверждает представитель Тинькофф Банка. По его словам, сотрудники дополнительно проверяют документы, вызывающие сомнения, но такие случаи «носят нерегулярный характер».
- Росбанк укладывается в законные сроки исполнения таких документов, говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова, объясняя увеличение бумажных исполнительных листов ростом числа хозяйственных споров.
- «Рост жалоб связан с началом серьезных мероприятий по прекращению использования банка в целях обналичивания», — поясняет начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. «Если ранее банки «отпускали» сомнительные операции по исполнительным листам с учетом законодательства об исполнительном производстве, то после разъяснений Банка России по данному вопросу банки стали отказывать в исполнении сомнительных документов», — подчеркивает она.
- Остальные банки из топ-15 не ответили на запрос РБК. Вопросы, которые возникают при взыскании долгов по исполнительным листам напрямую через банки, не относятся к компетенции судебных приставов, сообщил РБК представитель ФССП. В Банке России считают, что жалобы на задержки в работе с исполнительными листами «требуют дополнительной верификации и изучения».