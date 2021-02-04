Банки увидели рост попыток списать долги по решению суда без приставов

Клиенты, пытающиеся взыскать деньги со своих должников самостоятельно, жалуются на задержки с получением средств по исполнительным листам. Банки же сообщают о резком росте таких бумажных документов и наличии среди них подделок

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщили РБК участники рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Сбербанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о «существенном» росте без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк.

По закону «Об исполнительном производстве» кредитная организация должна совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же, но задержка возможна, если у банка появятся сомнения в подлинности документа. В этом случае у него есть право не более чем на семь дней остановить проведение операции.

На фоне увеличения числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке: на портале banki.ru пользователи преимущественно жалуются на подобные проблемы в ВТБ, но также есть единичные обращения клиентов Росбанка и банка «Зенит».

Как ситуацию описывают банкиры