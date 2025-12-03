 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего

Сюжет
Форум «Россия зовет!»

Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего
Video

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума «Россия зовет!», говоря о споре между крупнейшими банками и маркетплейсами по поводу справедливости скидок при оплате картами принадлежащих им банков и необходимости их запрета на цифровых платформах, вспомнил анекдот про нищего.

Осенью крупные банки активно заговорили о необходимости ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает при оплате товаров картой банка, аффилированного с площадкой (так называемые зеленые ценники).

«Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь. У каждого своя роль должна быть. Мы просто чего спорим: когда вы приходите на маркетплейс, вам говорят, что вот этот товар стоит 100 руб., если вы платите карточкой ВТБ, а 90 руб., если карточкой такого-то банка нашего, то это, в общем-то, является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями», — сказал Костин.

Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Он отметил, что ни в одной стране мира маркетплейсам не разрешено создавать свои банки: ни в Америке, ни в Европе. «А в Китае, когда они сильно развили свои финансовые фасилити, им дали, в общем-то, по рукам, и банки сказали нет, потому что есть банковский сектор и есть, собственно, маркетплейс, и давайте каждый заниматься так», — пояснил он.

Глава ВТБ отметил, что сегодня банковский сектор очень конкурентный, но «методы конкуренции примерно одни и те же»: реклама, открытие новых офисов, совершенствование технологий. «Здесь мы имеем дело с другой конкуренцией. Когда компании, которые занимаются совершенно другим бизнесом, но имеют доступ к огромной аудитории клиентской и имеют возможность продвигать свой товар с помощью такого инструмента», — сказал он.

По его мнению, это нужно каким-то образом сбалансировать, чтобы создать равные условия для конкуренции. «А так у нас нет какого-то враждебного настроя к нашим коллегам. Мы много чего можем делать, чего они пока не могут делать. Поэтому посмотрим, но какая-то риторика должна быть», — считает Костин.

Он предлагает отнести банки маркетплейсов к системообразующим. «Если у банка 50 000 000 клиентов, давайте тогда к системно значимым отнесем. Почему по капиталу, а по количеству клиентов разве не важно? А вдруг обманутые вкладчики появятся в таком объеме? Поэтому здесь, я думаю, надо Центральному банку поработать. Я думаю, что мы найдем решение без того, чтобы через прессу выяснять отношения, да еще в эмоциональном тоне», — заключил глава ВТБ.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Андрей Костин маркетплейс «Россия зовет!» ВТБ

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 14:19 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 14:19
Politico раскрыло план ЕК по кредиту Киеву на €165 млрд из активов России Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего Финансы, 14:33
ВТБ запустит в Китае для российских туристов сервис оплаты по QR-коду Финансы, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030 Спорт, 14:28
Совладелец «Дела» объяснил отказ от сделки с «Трансмашем» и «Росатомом» Бизнес, 14:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Песков отказался считать слова Рубио «вбросом» Политика, 14:14
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Санта-Клаус, ФРС США и Vanguard. Что еще поможет курсу биткоина в декабре Крипто, 14:07
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях Общество, 14:06
Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года Политика, 14:02
Тайвань разрешит выпуск стейблкоинов. Что думают власти Китая Крипто, 14:01
В Рязани пройдет «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» РБК Компании, 14:00