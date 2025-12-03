Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума «Россия зовет!», говоря о споре между крупнейшими банками и маркетплейсами по поводу справедливости скидок при оплате картами принадлежащих им банков и необходимости их запрета на цифровых платформах, вспомнил анекдот про нищего.
Осенью крупные банки активно заговорили о необходимости ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает при оплате товаров картой банка, аффилированного с площадкой (так называемые зеленые ценники).
«Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь. У каждого своя роль должна быть. Мы просто чего спорим: когда вы приходите на маркетплейс, вам говорят, что вот этот товар стоит 100 руб., если вы платите карточкой ВТБ, а 90 руб., если карточкой такого-то банка нашего, то это, в общем-то, является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями», — сказал Костин.
Он отметил, что ни в одной стране мира маркетплейсам не разрешено создавать свои банки: ни в Америке, ни в Европе. «А в Китае, когда они сильно развили свои финансовые фасилити, им дали, в общем-то, по рукам, и банки сказали нет, потому что есть банковский сектор и есть, собственно, маркетплейс, и давайте каждый заниматься так», — пояснил он.
Глава ВТБ отметил, что сегодня банковский сектор очень конкурентный, но «методы конкуренции примерно одни и те же»: реклама, открытие новых офисов, совершенствование технологий. «Здесь мы имеем дело с другой конкуренцией. Когда компании, которые занимаются совершенно другим бизнесом, но имеют доступ к огромной аудитории клиентской и имеют возможность продвигать свой товар с помощью такого инструмента», — сказал он.
По его мнению, это нужно каким-то образом сбалансировать, чтобы создать равные условия для конкуренции. «А так у нас нет какого-то враждебного настроя к нашим коллегам. Мы много чего можем делать, чего они пока не могут делать. Поэтому посмотрим, но какая-то риторика должна быть», — считает Костин.
Он предлагает отнести банки маркетплейсов к системообразующим. «Если у банка 50 000 000 клиентов, давайте тогда к системно значимым отнесем. Почему по капиталу, а по количеству клиентов разве не важно? А вдруг обманутые вкладчики появятся в таком объеме? Поэтому здесь, я думаю, надо Центральному банку поработать. Я думаю, что мы найдем решение без того, чтобы через прессу выяснять отношения, да еще в эмоциональном тоне», — заключил глава ВТБ.
Материал дополняется
