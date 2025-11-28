Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах
Онлайн-ретейлер Ozon Ozon обвинил крупные банки в попытке снизить свои риски в конкуренции с банками маркетплейсов.
«Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше», — говорится в заявлении.
Крупные банки требуют ограничить скидки на маркетплейсах. 20 ноября Сбербанк, ВТБ, Т-банк Альфа-банк и Совкомбанк обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с цифровой площадкой.
Средние и малые банки выступили против запрета.
Материал дополняется
