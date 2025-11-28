 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Онлайн-ретейлер Ozon Ozon обвинил крупные банки в попытке снизить свои риски в конкуренции с банками маркетплейсов.

«Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше», — говорится в заявлении.

Крупные банки требуют ограничить скидки на маркетплейсах. 20 ноября Сбербанк, ВТБ, Т-банк Альфа-банк и Совкомбанк обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с цифровой площадкой.

Средние и малые банки выступили против запрета.

Материал дополняется

Авторы
Анастасия Лежепекова
