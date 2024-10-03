ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке

Минфин в октябре направит меньше средств на покупку золота и валюты, что приведет к росту продаж юаней со стороны ЦБ — с эквивалента 200 млн до 5,3 млрд руб. в день. Это должно поддержать рубль, но пока он продолжает слабеть

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Минфин России в октябре будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,1 млрд руб. в день, говорится в сообщении министерства. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд руб. в день.

Таким образом, чистый объем валютных операций регулятора на внутреннем рынке составит эквивалент 5,3 млрд руб. в день против 200 млн руб. в день в сентябре. То есть ежедневные объемы продаж валюты (юаней) вырастут более чем в 25 раз.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд руб.», — указано в сообщении Минфина.

План операций ведомства на следующий месяц складывается исходя из ожидаемого объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, скорректированного на отклонение от фактически полученных доходов и базового месячного объема нефтегазовых доходов в предыдущем месяце. По прогнозам Минфина, в октябре объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить 110,4 млрд руб. Отклонение за сентябрь при этом составляет минус 38,6 млрд руб., уточняется в сообщении ведомства. Таким образом, общий месячный объем средств, который будет направлен на покупку золота и валюты, составит 71,8 млрд руб.

Ежемесячный объем валютных операций ЦБ на внутреннем рынке тоже складывается из двух составляющих — собственных продаж регулятора и планов Минфина. Первый показатель устанавливается раз в полгода и составляет 8,4 млрд руб. в день. То есть вне зависимости от операций Минфина ЦБ до конца декабря 2024 года будет продавать валюту в эквиваленте этой суммы.

Чем больше предложения валюты на рынке (в том числе со стороны ЦБ), тем крепче может выглядеть рубль, и наоборот. По мнению директора по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого, увеличение продажи юаней с эквивалента 200 млн до 5,3 млрд руб. в день вкупе с другими факторами может поддержать рубль. «Увеличение нетто-продаж валюты Банком России в октябре, рост обязательств экспортеров в октябрьский налоговый период и отдельные выплаты дивидендов вкупе с ожиданиями дальнейшего повышения ставки ЦБ способно стабилизировать рубль в ближайшие недели и позволить ему немного укрепиться», — пишет эксперт в своем обзоре. По прогнозу Полевого, курс юаня в четвертом квартале 2024 года может быть в диапазоне 12,8–13,5 руб., курс доллара — 90–95 руб.

В сентябре — начале октября российская валюта существенно ослабилась по отношению к китайской. В октябре на Московской бирже 1 юань стоил порядка 13,3 руб. При этом еще в августе курс юаня был меньше 12 руб. На новостях об увеличении продаж валюты со стороны ЦБ ситуация никак не поменялась, рубль продолжил ослабление: на 12:30 мск юань на Мосбирже торгуется по 13,5 руб.