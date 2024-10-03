Банки выступили против запрета на увеличение кредитных лимитов по картам

Банки увидели риски в законопроекте, который вводит запрет на повышение лимита по одной кредитной карте. Заемщики могут обойти эти ограничения путем открытия второй кредитки, что может ухудшить их кредитную историю

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Банки выступили против законодательной инициативы ввести запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком, следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР), которые направлены ЦБ, Минфину, Совету Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть у РБК).

Законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля 2024 года и 2 октября принят в первом чтении. Автор инициативы — сенатор Айрат Гибатдинов. Документ вносит изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» и устанавливает запрет включать в договор потребительского кредита условия, «предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита (займа)».

Механизм увеличения кредитного лимита в рамках одного договора используется в отношении кредитных карт. Как отмечается в письме НСФР, сейчас подавляющее большинство банков включает в условия договора с клиентами условие о возможности увеличения лимита кредитования в пределах установленного максимального значения. «Такой порядок увеличения лимита по карте юридически не является односторонним изменением договора в части изменения кредитного лимита», — добавляется там.

Автор законопроекта в пояснительной записке отмечает, что кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке, хотя это и не предусмотрено законодательством: «Возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму». Включая возможность увеличения лимита кредитования в договоры, банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию».

Аксаков сказал РБК, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации, которая была озвучена на заседании Госдумы. «Будем рассматривать, выслушивать аргументы и, исходя из этого, принимать решения», — добавил Аксаков. В отзыве правительства на законопроект отмечается, что его принятие будет способствовать снижению уровня закредитованности граждан. Однако так как лимит кредитования является одним из условий заключенного договора, то правительство предлагает не вводить обязанность по заключению нового договора, а вместо этого внести изменения в индивидуальные условия соответствующего договора.

Какие риски увидели банки

В письме НСФР отмечается, что «участники финансового рынка не поддерживают проектируемое изменение». НСФР и банки считают, что данный способ увеличения лимита кредитования для клиентов является гораздо более удобным по сравнению с заключением нового кредитного договора. Увеличение числа договоров и, как следствие, кредитных карт для одного клиента усложнит как их использование самим клиентом, так и их обслуживание банком и приведет к ряду негативных последствий, добавляют авторы письма. К ним они относят:

ухудшение кредитной истории клиента, поскольку разные даты ежемесячных платежей будут его запутывать, что «с высокой вероятностью» приведет к возникновению просроченной задолженности и начислению неустоек;

повышение стоимости обслуживания кредитных карт, так как у банков увеличатся затраты на дополнительные коммуникации с клиентами, а также затраты на оформление и выпуск новых кредитных карт;

негативный клиентский опыт, так как клиенту необходимо будет помнить разные ПИН-коды, контролировать безопасность использования разных карт и проч.;

применение мошеннических схем, так как у клиентов увеличится число коммуникаций по каждой конкретной карте.

Банки также подчеркивают, что при принятии решения о повышении кредитного лимита они обязаны по каждому заемщику рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН). ЦБ использует этот показатель для борьбы с закредитованностью населения и устанавливает макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высоким ПДН. Так, с четвертого квартала 2024 года на потребкредиты клиентам с ПДН выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%. ПДН — это отношение среднемесячных платежей клиента по всем кредитам и займам к его среднемесячному официальному доходу.

Вместо запрета повышать лимит в рамках одного кредитного договора банки предлагают запретить увеличивать лимит без специального согласования с заемщиком в рамках индивидуальных условий договора, то есть в одностороннем порядке, рассказал РБК глава НСФР Андрей Емелин: «При этом очевидным исключением будет предварительное согласование порядка увеличения лимита, которое прямо прописано в договоре кредитования».

Нужен ли запрет на увеличение лимитов по кредиткам

Проект Народного фронта «За права заемщиков» поддерживает инициативу о запрете изменения размера кредитов и увеличения кредитных лимитов в одностороннем порядке, но считает неправильным настолько глубоко ограничивать граждан в принятии решений, иначе они не выработают привычку взвешивать риски, говорит руководитель проекта Евгения Лазарева. Она согласна с позицией правительства о том, что необходимо предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в индивидуальные условия уже имеющегося, так как дополнительная бюрократизация процесса «снизит интерес потребителей и, в конце концов, негативно скажется на финансовой доступности» услуги.

«Большинство заемщиков, как это ни печально, не изучают договор досконально и могут не помнить или даже быть не в курсе об увеличении бремени. Поэтому мы считаем важным обязать кредиторов своих заемщиков уведомлять и спрашивать их согласия на такие «бонусы», — продолжает Лазарева. По ее мнению, это можно делать через банковское приложение, личный кабинет, СМС-уведомление или звонок.

С позицией НСФР о рисках введения запрета согласна директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева: «Если клиенты не смогут увеличить лимит на одной карте, они будут вынуждены открывать дополнительные кредитные карты в других банках, что усложнит управление их задолженностями и отрицательно скажется на кредитной истории заемщиков». Управление несколькими картами требует высокой финансовой грамотности, и не все заемщики смогут эффективно справляться с дополнительными обязательствами, добавляет Яковлева.

Адвокат Pen & Paper Денис Драгунов отмечает, что предлагаемый механизм не запрещает заемщикам обойти ограничения по повышению финансовой нагрузки. «Если всерьез обсуждать возможность сдерживания роста закредитованности, то необходимо предусмотреть более жесткие ограничения по открытию новых кредитных карт в рамках одного или нескольких банков», — считает юрист, отмечая, что увеличивающаяся долговая нагрузка населения может нести проблемы для экономики в целом. «Запрет на повышение кредитных лимитов не решит проблему закредитованности, так как клиенты будут стремиться компенсировать неудобства путем открытия дополнительных карт, что фактически обойдет ограничения», — соглашается Яковлева.