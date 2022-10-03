Более 20% россиян сообщили о снижении накоплений на фоне западных санкций

О сокращении своих накоплений с конца февраля сообщил каждый пятый участник опроса ВЦИОМа. 39% опрошенных не увидели изменений, а у 34% респондентов накоплений не было и до кризиса

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине и ввода западных санкций 21% россиян зафиксировали сокращение накоплений, а 5% — рост, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках совместного проекта с РБК. 39% респондентов не увидели существенных перемен в благосостоянии, а примерно треть опрошенных (34%) признались, что не имели накоплений ни до начала кризиса, ни сейчас.

Всероссийский телефонный опрос специалисты ВЦИОМа провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность не превышает 2,5%.

По данным ВЦИОМа, самой чувствительной возрастной группой к внешним событиям оказались граждане 25–34 лет — среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35–44 лет таких 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28%. Среди россиян старше 60 лет только 12% зафиксировали уменьшение накоплений, но 44% опрошенных этого возраста изначально их не имели.

Изменение финансового положения в большей степени коснулось мужчин: 26% из них сообщили о сокращении собственных сбережений, а 7% — об увеличении против 17 и 3% соответственно среди женщин. 39% российских женщин сообщили, что вовсе не имеют накоплений. Среди мужчин таких всего 28%.

Кризис повлиял на граждан пропорционально их достатку — чем лучше респонденты оценивали материальное положение своих семей, тем ниже в этих группах доля тех, кто столкнулся с потерей части сбережений. Среди членов семей с хорошим достатком таких всего 8%. В группе семей со средними доходами — 22%, а с низкими — уже 33%.

Отвечая на вопрос, имеют ли они какие-либо накопления сейчас, 43% респондентов признались, что нет. Это процент от тех опрошенных, у кого накопления изначально были, то есть значительная доля граждан, столкнувшихся с сокращением сбережений после начала кризиса, к моменту опроса остались без них.

По данным опроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России, в августе 39% россиян имели денежный запас, который позволит им и их семьям «продержаться какое-то время» после потери заработка (.pdf). В феврале таких было 35%, а в марте — 33%, следует из результатов замеров в прошлые периоды.