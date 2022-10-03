Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
7 фишек Windows 10. Функции и режимы, о которых вы могли не знать Life, 07:15
Более 20% россиян сообщили о снижении накоплений на фоне западных санкций Финансы, 07:00
В ФРГ назвали причину отказа НАТО более активно помогать Украине Политика, 06:56
Зеленский сообщил, что ВСУ заняли село и поселок в Херсонской области Политика, 06:54
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Политика, 06:31
ТАСС узнал о просьбе полиции завести на Собчак дело за фейки о власти Политика, 06:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В Бурятии при пожаре из-за курения погибли четыре человека Общество, 06:06
Патрушев назвал зерновую сделку «погрешностью» на мировом рынке Бизнес, 06:00
Лидер боснийских сербов Додик заявил о победе на выборах в президенты Политика, 05:50
Командир танковой роты призвал мобилизованных россиян «не бояться» Политика, 05:24
Белоусов поручил подготовить меры поддержки бизнеса из-за мобилизации Бизнес, 05:22
Посол ЛНР назвал условие мира в Донбассе Политика, 05:07
Глава Пентагона заявил о поддержке Украины независимо от исхода боев Политика, 04:41
Финансы ,  
0 

Более 20% россиян сообщили о снижении накоплений на фоне западных санкций

О сокращении своих накоплений с конца февраля сообщил каждый пятый участник опроса ВЦИОМа. 39% опрошенных не увидели изменений, а у 34% респондентов накоплений не было и до кризиса
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине и ввода западных санкций 21% россиян зафиксировали сокращение накоплений, а 5% — рост, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках совместного проекта с РБК. 39% респондентов не увидели существенных перемен в благосостоянии, а примерно треть опрошенных (34%) признались, что не имели накоплений ни до начала кризиса, ни сейчас.

Всероссийский телефонный опрос специалисты ВЦИОМа провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность не превышает 2,5%.

По данным ВЦИОМа, самой чувствительной возрастной группой к внешним событиям оказались граждане 25–34 лет — среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35–44 лет таких 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28%. Среди россиян старше 60 лет только 12% зафиксировали уменьшение накоплений, но 44% опрошенных этого возраста изначально их не имели.

Мишустин предложил стимулировать граждан делать долгосрочные сбережения
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Изменение финансового положения в большей степени коснулось мужчин: 26% из них сообщили о сокращении собственных сбережений, а 7% — об увеличении против 17 и 3% соответственно среди женщин. 39% российских женщин сообщили, что вовсе не имеют накоплений. Среди мужчин таких всего 28%.

Кризис повлиял на граждан пропорционально их достатку — чем лучше респонденты оценивали материальное положение своих семей, тем ниже в этих группах доля тех, кто столкнулся с потерей части сбережений. Среди членов семей с хорошим достатком таких всего 8%. В группе семей со средними доходами — 22%, а с низкими — уже 33%.

Отвечая на вопрос, имеют ли они какие-либо накопления сейчас, 43% респондентов признались, что нет. Это процент от тех опрошенных, у кого накопления изначально были, то есть значительная доля граждан, столкнувшихся с сокращением сбережений после начала кризиса, к моменту опроса остались без них.

В ЦБ дали советы, как хранить сбережения в долларах на фоне санкций
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

По данным опроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России, в августе 39% россиян имели денежный запас, который позволит им и их семьям «продержаться какое-то время» после потери заработка (.pdf). В феврале таких было 35%, а в марте — 33%, следует из результатов замеров в прошлые периоды.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова
сбережения ВЦИОМ соцопрос
Материалы по теме
Мишустин предложил стимулировать граждан делать долгосрочные сбережения
Политика
В ЦБ дали советы, как хранить сбережения в долларах на фоне санкций
Финансы
Вдвое больше россиян стали считать рубль лучшей валютой для сбережений
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter