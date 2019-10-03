ВЭБ перестал быть акционером санировавшегося с 2008 года Связь-банка

Со стороны ВЭБа все необходимые процедуры завершены по передаче акций банка, уточнили в пресс-службе. Связь-банк должны передать Росимуществу и затем Промсвязьбанку

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Госкорпорация «ВЭБ.РФ» перестала быть акционером Связь-банка. ВЭБ не указан в списке аффилированных лиц банка на 30 сентября, хотя на 30 июля он был владельцем 99,97% акций банка. Госкорпорация перестала владеть акциями 27 сентября.

«Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБ.РФ все необходимые процедуры завершены», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Эту же информацию подтвердила пресс-служба Связь-банка.

Связь-банк планируется передать в собственность государства в лице Росимущества, а затем Промсвязьбанку, который будет докапитализирован за счет этой операции. Правительство в 2018 году сделало ПСБ опорным банком для работы с оборонным сектором. «Федеральный закон предусматривает передачу банка до конца года. Ожидается, что в установленные законом сроки Связь-банк будет передан в Группу ПСБ», — сказали в пресс-службе ПСБ.

РБК направил запрос в Росимущество.

Связь-банк попал на санацию к ВЭБу еще в 2008 году. В 2018 году банк объединили с другой кредитной организацией, принадлежавшей ВЭБу и также проходившей оздоровление, — банком «Глобэкс». По итогам 2018 года объединенный банк занимал 27-е место в системе с 318 млрд руб. активов. После того как ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, госкорпорация получила новое название и новую функцию (выполнение нацпроектов), поэтому решила избавиться от ставших непрофильными активов. На базе Связь-банка хотели сделать опорную для оборонного сектора кредитную организацию, но в итоге ею стал Промсвязьбанк. А затем появилась идея докапитализировать ПСБ за счет их объединения.